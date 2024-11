Найдорожча в історії, але зі скандалами: якою була інавгурація Трампа і коли буде нова

Республіканець обійшов Камілу Харріс у боротьбі за крісло президента

Дональд Трамп, чия перемога на виборах увійде в історію США, обійшов свого опонента Камілу Харріс під час голосування, що відбулося 5 листопада 2024 року. У 2017 році він уже був президентом Америки, і тоді його інавгурація стала найдорожчою за всю історію держави.

"Телеграф" вирішив згадати, як відбувався урочистий захід та хто на ньому був присутній. Перша інавгурація Трамп викликала масштабні протести.

Якою була інавгурація Трампа у 2017 році та коли відбудеться нова?

Дональд Трамп переміг на президентських виборах у 2016 році, набравши 304 голоси виборців, проти 227 голосів Хілларі Клінтон. Вибори стали одними з найбільш суперечливих у сучасній американській історії, з численними звинуваченнями у втручанні та фальсифікаціях.

Інавгурація Трампа, яка відбулася 20 січня 2017 року, ознаменувала початок його першого президентського терміну. На церемонії було багато протестів, до них приєдналися багато відомих особистостей, зокрема актори Роберт де Ніро, Марк Руфалло, Синтія Ніксон, співачка Шер та режисер Майкл Мур.

Протести під час інавгурації Трампа у 2017 році, Фото: Getty Images

Противники Трампа, які не підтримували його політику та передвиборчі обіцянки, висловили своє невдоволення, і в день інавгурації у Вашингтоні зібралися тисячі протестувальників. Багато хто з них виражав протест мирним шляхом, хоча відбулися й насильницькі сутички. Протестувальники руйнували майно, у тому числі підпалили лімузин, брали участь в актах вандалізму та блокували доступ до заходів інавгурації, понад 200 осіб було заарештовано.

Противники Трампа у Вашингтоні у 2017 році, Фото: Getty Images

Протестувальники підпалили лімузин у центрі Вашингтона, Фото: Getty Images

Загальний тон інавгурації 45-го президента США був досить стриманим і патріотичним, без зірок світової величини, на відміну від інавгурації Барака Обами, на якій виступала Бейонсе.

Дональд Трамп та Меланія під час інавгурації, Фото: Getty Images

На заході були присутні відомі представники політичного світу, зокрема Джиммі Картер, Білл Клінтон, Джордж Буш, Барак Обама з подружжям, а також Хілларі Клінтон. А також було кілька знаменитостей. Інавгурацію супроводжували виступи співачки Джекі Іванко, хору Mormon Tabernacle Choir та танцювального гурту Radio City Rockettes. Концерт "Make America Great Again! Welcome Celebration" пройшов напередодні за участю кантрі-співака Тобі Кіта, групи 3 Doors Down та інших артистів, які виступили на тлі відмов відомих зірок, включаючи Андреа Бочеллі та Елтона Джона.

Джекі Іванко на інавгурації Трампа, Фото: Getty Images

Варто зазначити, що у 2017 році інавгурація Трампа, за даними ЗМІ за 2021 рік, стала найдорожчою в історії США, на її організацію було витрачено 90 мільйонів доларів.

Інавгурація Трампа у 2017 році стала найдорожчою в історії США, Фото: Getty Images

Дональд та Меланія Трамп, Фото: Getty Images

За інформацією ЗМІ, нова інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня 2025 року. На цей час невідомо, хто з високопоставлених гостей візьме участь у заході. Особливий інтерес викликає питання, чи відвідає інавгурацію Джо Байден, який у липні 2024 року зняв свою кандидатуру із передвиборчих перегонів. Нагадаємо, що у 2020 році Байден здобув перемогу на виборах, набравши 306 голосів виборців, залишивши Трампа із 232 голосами. Тоді Трамп на інавгурацію Байдена не приїхав.

