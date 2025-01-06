Стало відомо, хто стоїть за атакою на найбільший морський торгівельний порт РФ

Атака виявилася результативною

У ніч на 4 січня дрони атакували п'ять областей Росії. Зокрема, безпілотники дісталися найбільшого у РФ морського торгівельного порту Усть-Луга в Ленінградській області. Як з'ясувалося, за цією операцією стоїть Служба безпеки України, яка використала далекобійні дрони.

Безпілотники подолали відстань понад 900 кілометрів та досягли території поблизу Санкт-Петербурга. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Силах оборони.

Атака виявилася результативною – дрони влучили в ємності з газовим конденсатом, що підтверджують відео з російських соціальних мереж. Внаслідок удару одна ємність зазнала серйозних пошкоджень, а три сусідні були пошкоджені уламками від вибуху.

За інформацією джерела, відновлювальні роботи триватимуть щонайменше місяць, навіть за наявності необхідних матеріалів. Це неминуче призведе до порушення роботи терміналу.

Російська влада підтвердила факт виявлення БПЛА в районі Лузької губи Фінської затоки та активацію системи протиповітряної оборони. На території порту проводили евакуацію працівників, хоча офіційні джерела заперечують наявність руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим важливий найбільший морський торгівельний порт РФ, який атакували безпілотники. Про це детально розповів Військовий оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко.