Стало известно, кто стоит за атакой на самый крупный морской торговый порт РФ

Атака оказалась результативной

В ночь на 4 января дроны атаковали пять областей России. В частности, беспилотники достались до крупнейшего в РФ морского торгового порта Усть-Луга в Ленинградской области. Как выяснилось, за этой операцией стоит Служба безопасности Украины, использовавшая дальнобойные дроны.

Беспилотники преодолели расстояние более 900 километров и достигли территории вблизи Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Силах обороны.

Атака оказалась результативной – дроны попали в емкости с газовым конденсатом, что подтверждает видео из российских социальных сетей. В результате удара одна емкость получила серьезные повреждения, а три соседних были повреждены обломками от взрыва.

По информации источника, восстановительные работы будут продолжаться минимум месяц, даже при наличии необходимых материалов. Это неизбежно приведет к нарушению работы терминала.

Российские власти подтвердили факт обнаружения БПЛА в районе Лужской губы Финского залива и активацию системы противовоздушной обороны. На территории порта проводилась эвакуация работников, хотя официальные источники отрицают наличие разрушений и пострадавших.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чем важен крупнейший морской торговый порт РФ, который атаковали беспилотники. Об этом подробно рассказал Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.