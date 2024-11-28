Пам'ятник із богемського кришталю та візити вандалів: де похована зірка "Моєї прекрасної няні" Поліщук

На могилі акторки встановили кришталевий бюст

Сьогодні, 28 листопада, згадують роковини смерті російської акторки Любові Поліщук. Вона прославилась ролями у серіал "Моя прекрасна няня" та фільмі "12 стільців". Артистка померла у віці 57 років.

"Телеграф" розповість, від чого померла акторка та де її поховали.

Смерть Любові Поліщук

На початку 2000-х в акторки виявили онкологічне захворювання хребта. З цієї причини частину хребетного стовпа медики видалили. Певний час Поліщук перебувала на реабілітації в Ізраїлі.

Однак, після операції акторка почала відчувати сильні болі в хребті, хоча продовжувала працювати, приймаючи ліки. Деякі колеги не здогадувалися про те, що Поліщук хвора на рак, бо вона жодним чином не показувала цього.

Фото з мережі

Згодом онкологія стала прогресувати, тому Любов припинила акторську кар'єру. Поліщук не стало у 2006 році у 57. Причиною був гіпертонічний криз на фоні онкології.

Могила Любові Поліщук

Любов Поліщук поховали на Троєкурівському кладовищі, як і багатьох відомих особистостей. Незадовго після смерті акторки невідомі розбили табличку з її ім'ям. Через 2 роки на могилі встановили мармурову плиту та гранітну колону.

Фото з мережі

Згодом Поліщук встановили пам'ятник. Майстри виконали бюст акторки з богемського кришталю, вагою 132 кілограми. Це було ідеєю чоловіка Любові — художника Сергія Цигаля. Також встановили 3 плити: на них написали роки життя акторки, її звання "Народна артистка Росії" та зобразили рослини й квіти.

Фото з мережі

Фото з мережі

Шанувальники акторки часто приносять на її могилу квіти та запалюють лампадки.

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