Пам'ятник із богемського кришталю та візити вандалів: де похована зірка "Моєї прекрасної няні" Поліщук
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На могилі акторки встановили кришталевий бюст
Сьогодні, 28 листопада, згадують роковини смерті російської акторки Любові Поліщук. Вона прославилась ролями у серіал "Моя прекрасна няня" та фільмі "12 стільців". Артистка померла у віці 57 років.
"Телеграф" розповість, від чого померла акторка та де її поховали.
Смерть Любові Поліщук
На початку 2000-х в акторки виявили онкологічне захворювання хребта. З цієї причини частину хребетного стовпа медики видалили. Певний час Поліщук перебувала на реабілітації в Ізраїлі.
Однак, після операції акторка почала відчувати сильні болі в хребті, хоча продовжувала працювати, приймаючи ліки. Деякі колеги не здогадувалися про те, що Поліщук хвора на рак, бо вона жодним чином не показувала цього.
Згодом онкологія стала прогресувати, тому Любов припинила акторську кар'єру. Поліщук не стало у 2006 році у 57. Причиною був гіпертонічний криз на фоні онкології.
Могила Любові Поліщук
Любов Поліщук поховали на Троєкурівському кладовищі, як і багатьох відомих особистостей. Незадовго після смерті акторки невідомі розбили табличку з її ім'ям. Через 2 роки на могилі встановили мармурову плиту та гранітну колону.
Згодом Поліщук встановили пам'ятник. Майстри виконали бюст акторки з богемського кришталю, вагою 132 кілограми. Це було ідеєю чоловіка Любові — художника Сергія Цигаля. Також встановили 3 плити: на них написали роки життя акторки, її звання "Народна артистка Росії" та зобразили рослини й квіти.
Шанувальники акторки часто приносять на її могилу квіти та запалюють лампадки.
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