4 млрд грн на метро на Виноградар: куди пішли гроші та до чого тут "Плутон ІС"

Слідство простежило перекази від підрядника до постачальників і закордонних компаній

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У справі про аванс у 4 млрд грн на будівництво метро на Виноградар фігурує компанія "Плутон ІС". За версією слідства, частину коштів витратили на оплату непоставленого обладнання та комплектуючих, а потім перерахували за кордон.

Водночас КП "Київський метрополітен" продовжило укладати договори з компанією, повідомляє "Телеграф". Детальніше – у матеріалі: "Гроші киян – компанії з російським слідом: як "Плутон ІС" роками отримує контракти від метро та "Київпастрансу".

Як рухалися кошти будівельного авансу і яку роль у цьому ланцюжку відвели постачальнику? Серед операцій, які вивчили правоохоронці, – розміщення грошей на банківському депозиті та перекази через іноземну компанію з рахунком у Латвії.

Аванс на будівництво та дохід від депозиту

КП "Київський метрополітен" перерахувало ПАТ "Київметробуд" аванс у розмірі 4 млрд грн. Із цієї суми підрядник розмістив 1,7 млрд грн на депозиті в "Укргазбанку" та отримав 139 млн грн процентного доходу.

Ще 365,8 млн грн авансу "Київметробуд", за версією слідства, спрямував ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика"" нібито на купівлю обладнання. Але його так і не поставили. Потім 356,4 млн грн із отриманих коштів перерахували на рахунок ТОВ "Плутон ІС" – як оплату комплектуючих.

Як гроші переказували за кордон

Наступною ланкою стала іноземна компанія AVL Reach Limited. "Плутон ІС" перерахувало їй 1,14 млн євро. У матеріалах справи цю компанію пов’язують із рахунком у латвійському банку AS Rietumu Banka.

Звідти гроші переказували компаніям у Великій Британії, Чехії та Гонконзі. За версією слідства, ці іноземні компанії мають ознаки фіктивності, а напрями їхньої діяльності не збігаються з тими, що зазначені в договорах і призначеннях платежів. Це стало підставою підозрювати, що компанії використовували, аби приховати реальний маршрут грошей.

Слідство простежило рух частини авансу на метро до іноземних компаній

Хто підписував нові договори з "Плутон ІС"

Попри обставини справи, комунальне підприємство продовжило співпрацювати з "Плутон ІС". Останні договори від імені метрополітену підписав Віктор Малєваний, від постачальника – генеральний директор Євген Овсяникер, син Тетяни та Дмитра Овсяникерів.

У доданому документі Малєваного зазначено як головного інженера служби електропостачання. Там само прописано гарантійний строк на товар – 24 місяці з дня його приймання покупцем, а також вимоги до документів про відповідність і протоколів випробувань.

Метрополітен продовжив укладати договори з "Плутон ІС"

Закупівлі в компанії, яка фігурує у справі, тривають. Це порушує питання про те, як комунальні замовники перевіряють ділову історію постачальників, їхні корпоративні зв’язки та ризики, пов’язані з попередніми господарськими операціями. Окреме питання – чи перевіряють вони, чи справді відбулися поставки, перш ніж витрачати бюджетні кошти.

Редакція "Телеграфа" надіслала запити до КП "Київпастранс", КП "Київський метрополітен" і ТОВ "Плутон ІС" із проханням прокоментувати наведені в публікації факти. На момент виходу матеріалу відповідей ми не отримали. Далі буде…

Як повідомляв "Телеграф", з 1975 по 1987 рік на місці старих садів у Києві виріс житловий масив Виноградар – із багатоповерхівками, проспектами та інфраструктурою. У матеріалі про розвиток району розповідаємо його історію.