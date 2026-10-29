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4 млрд грн на метро на Виноградар: куди пішли гроші та до чого тут "Плутон ІС"

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Куди зникли гроші? Новина оновлена 29 жовтня 2026, 11:54
Куди зникли гроші?. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Слідство простежило перекази від підрядника до постачальників і закордонних компаній

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У справі про аванс у 4 млрд грн на будівництво метро на Виноградар фігурує компанія "Плутон ІС". За версією слідства, частину коштів витратили на оплату непоставленого обладнання та комплектуючих, а потім перерахували за кордон.

Водночас КП "Київський метрополітен" продовжило укладати договори з компанією, повідомляє "Телеграф". Детальніше – у матеріалі: "Гроші киян – компанії з російським слідом: як "Плутон ІС" роками отримує контракти від метро та "Київпастрансу".

Як рухалися кошти будівельного авансу і яку роль у цьому ланцюжку відвели постачальнику? Серед операцій, які вивчили правоохоронці, – розміщення грошей на банківському депозиті та перекази через іноземну компанію з рахунком у Латвії.

Аванс на будівництво та дохід від депозиту

КП "Київський метрополітен" перерахувало ПАТ "Київметробуд" аванс у розмірі 4 млрд грн. Із цієї суми підрядник розмістив 1,7 млрд грн на депозиті в "Укргазбанку" та отримав 139 млн грн процентного доходу.

Ще 365,8 млн грн авансу "Київметробуд", за версією слідства, спрямував ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика"" нібито на купівлю обладнання. Але його так і не поставили. Потім 356,4 млн грн із отриманих коштів перерахували на рахунок ТОВ "Плутон ІС" – як оплату комплектуючих.

Як гроші переказували за кордон

Наступною ланкою стала іноземна компанія AVL Reach Limited. "Плутон ІС" перерахувало їй 1,14 млн євро. У матеріалах справи цю компанію пов’язують із рахунком у латвійському банку AS Rietumu Banka.

Звідти гроші переказували компаніям у Великій Британії, Чехії та Гонконзі. За версією слідства, ці іноземні компанії мають ознаки фіктивності, а напрями їхньої діяльності не збігаються з тими, що зазначені в договорах і призначеннях платежів. Це стало підставою підозрювати, що компанії використовували, аби приховати реальний маршрут грошей.

Інфографіка із сумами переказів від метрополітену через підрядника та постачальників іноземним компаніям
Слідство простежило рух частини авансу на метро до іноземних компаній

Хто підписував нові договори з "Плутон ІС"

Попри обставини справи, комунальне підприємство продовжило співпрацювати з "Плутон ІС". Останні договори від імені метрополітену підписав Віктор Малєваний, від постачальника – генеральний директор Євген Овсяникер, син Тетяни та Дмитра Овсяникерів.

У доданому документі Малєваного зазначено як головного інженера служби електропостачання. Там само прописано гарантійний строк на товар – 24 місяці з дня його приймання покупцем, а також вимоги до документів про відповідність і протоколів випробувань.

Фрагмент документа з гарантійними умовами, підписами Віктора Малєваного та Євгена Овсяникера і печатками
Метрополітен продовжив укладати договори з "Плутон ІС"

Закупівлі в компанії, яка фігурує у справі, тривають. Це порушує питання про те, як комунальні замовники перевіряють ділову історію постачальників, їхні корпоративні зв’язки та ризики, пов’язані з попередніми господарськими операціями. Окреме питання – чи перевіряють вони, чи справді відбулися поставки, перш ніж витрачати бюджетні кошти.

Редакція "Телеграфа" надіслала запити до КП "Київпастранс", КП "Київський метрополітен" і ТОВ "Плутон ІС" із проханням прокоментувати наведені в публікації факти. На момент виходу матеріалу відповідей ми не отримали. Далі буде…

Як повідомляв "Телеграф", з 1975 по 1987 рік на місці старих садів у Києві виріс житловий масив Виноградар – із багатоповерхівками, проспектами та інфраструктурою. У матеріалі про розвиток району розповідаємо його історію.

Теги:
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