Башмет навіть висловив бажання воювати проти України

Юрій Абрамович Башмет — російський альтист, диригент та педагог, який виявився фанатом Кремля та пропагандистом, як і Олександр Розенбаум. Він підтримав анексію Криму, хоч і має українське коріння, а у 2020 році виявляв бажання приїхати у Львів.

Зараз Юрій Башмет є художнім керівником оркестру "Нова Росія" та камерного ансамблю "Солісти Москви". "Телеграф" вирішив з’ясувати, що він каже про війну, яку розв’язала РФ, та про Україну в цілому.

Що відомо про Юрія Башмета

Башмет народився 24 січня 1953 року в Ростові-на-Дону, а згодом його родина переїхала до Львова. Там він закінчив середню спеціальну музичну школу, де спочатку навчався гри на скрипці. Згодом обрав альт, що визначило його майбутнє.

Башмет здобув міжнародне визнання як віртуозний альтист, виступаючи з провідними оркестрами світу. Він є художнім керівником оркестру "Нова Росія" та камерного ансамблю "Солісти Москви". У 1991 році йому було надано звання Народного артиста СРСР.

У 2020 році він висловив бажання приїхати до Львова. Тоді він заявив, що хоче дати там концерт і погуляти вуличками "міста свого дитинства". Тоді він чекав, поки закінчаться політичні проблеми.

"У Львові залишилися всі рідні могили: і батьків, і дідусі, який мені гроші на навчання давав, і брата… У мене є друг дитинства, він весь цей час, поки триває плутанина, стежить за могилами. Мені треба у Львів, провідати їх. Тому дуже хочу, щоб всі політичні проблеми втряслися, а вони не можуть не утрястись. Головне – дожити до цього моменту", — зізнався фанат Кремля.

Що каже Юрій Башмет про війну

У 2014 році він підписав заяву діячів культури на підтримку політики президента Володимира Путіна щодо України та Криму. 24 лютого 2022 року пропагандист дав позитивний відгук про початок великої війни.

У січні 2025 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 18 осіб, серед яких був і Юрій Башмет. Санкції передбачають позбавлення його державних нагород України.

Крім того, в січні 2025 Башмет заявив про готовність приєднатися до російської армії та брати участь у бойових діях проти України, незважаючи на те, що він виріс в Україні. Він сказав, що, хоча творчим людям краще залишатися на сцені, у разі необхідності він готовий взяти до рук зброю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну Тіна Канделакі. За чутками, вона крутила роман із Кадировим, а після початку великої війни вона підтримала вторгнення РФ в Україну.