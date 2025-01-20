Називав Росію та Україну "одним народом": що каже про війну режисер Федір Бондарчук

Раніше актор мав чітку пропутінську позицію

Російський актор і режисер Федір Бондарчук мовчить щодо війни Росії проти України. Утім, раніше він неодноразово робив висловлювання про нашу державу, які дивували своїм цинізмом. Також ми розповідали, що каже про війну засновник і актор "Маски-шоу" Георгій Делієв.

"Телеграф" нагадає, що казав Бондарчук про Україну та війну, розпочату Росією.

Як висловлювався Федір Бондарчук про Україну

У 2005 році актор став режисером і актором фільму "9 рота" про радянських військових, яких відправили в Афганістан у 80-х. Стрічка містить елементи українофобії. До того ж актор був довіреною особою Путіна на виборах у 2012 році та входив до вищої ради партії "Єдина Росія".

Бондарчук зневажливо висловлювався про Революцію Гідності, називаючи її "свавіллям" та "кам'яною добою". Пізніше він підтримав анексію Росією Криму у 2014 році. Зокрема, режисер підписав заяву російських діячів культури, які схвалюють агресивну політику диктатора Володимира Путіна. Так, актора внесли до бази "Миротворця" та заборонили в'їзд до України.

Бондарчуку заборонили в'їзд в Україну

У 2015 році Бондарчук стверджував, що Держкіно України "злило" в мережу російську стрічку "Духless 2" ще до прем'єри. Йшлося про те, що відомству передали копію стрічки з українськими субтитрами. Так, режисер заявляв, що подаватиме до суду на Держкіно України.

У 2017 році Бондарчук разом з "земляцтвом Росії в Одесі" виділив гуманітарну допомогу українським ветеранам в Афганістані. Кампанія з суперечливою назвою "#БратиНазавжди" передала військовим ліки та крісла колісні.

Тоді Бондарчук заявив, що нібито Україну та Росію "посварили", замовчуючи, що на той час країна-окупантка вже кілька років вела війну на Донбасі. Він поширював пропагандистські меседжі про "один народ".

Бондарчук поширював російську пропаганду

"Ті, хто посварив наші народи, сьогодні хитро посміхаються і потирають руки. Але ми, я впевнений, знайдемо в собі сили захистити наше братерство. Давайте разом зробимо перший крок до відродження наших добрих стосунків" — казав актор.

Бондарчук поширював російський міф "про один народ"

Бондарчук не висловлювався про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однак він казав, що на Заході "панує русофобія", замовчуючи про страшні злочини окупантів в Україні. Публіцист Захар Прилепін припустив, що режисер має "складне ставлення" до війни, тому не висловлюється. Також він додав, що Бондарчук не зніматиме фільмів про вторгнення росіян.

Прилепін вважає, що Бондарчук має "складне ставлення" до війни

Мандрівник Федір Конюхов заявив, що Бондарчук проявив свою позицію в інший спосіб. Він зняв фільм "Підкорювач вітру" про те, як Конюхов облетів світ на повітряній кулі "Мортон" за 11 днів. На думку мандрівника, таким чином режисер показав свій "патріотизм".

Конюхов вважає Бондарчука "патріотом" Росії

Цікаво, що акторка Пауліна Андрєєва, з якою Бондарчук перебував у стосунках у 2022 році, висловилась проти війни. Згодом вона покинула Росію. Натомість режисер продовжує жити в Росії, тож, ймовірно, і підтримує війну проти України.

Обраниця Федора Бондарчука - Пауліна Андрєєва - не підтримала війну

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну російський актор Михайло Боярський. Він зіграв Д'Артаньяна у радянському фільмі "Три мушкетери".