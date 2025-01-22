За ними ніхто не доглядає: як виглядають могили батьків і брата Пугачової

Артистка понад 3 роки не була на могилі рідних

Російська співачка Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним не підтримала війну Росії проти України. Зараз вона живе в Ізраїлі, і нещодавно показувала свої нові фото. Водночас тепер артистка не має змоги навідувати могили своїх рідних у Москві.

"Телеграф" розкаже, де поховані рідні співачки, і коли артистка востаннє там була.

Родинне поховання Пугачових

Рідні люди Алли Пугачової поховані на Кузьмінському цвинтарі на околиці Москви. Хоча кладовище є доволі простим, ціни залишаються високими: за поховання у труні треба віддати від 700 тисяч рублів і до 5 мільйонів рублів.

Неподалік від входу на цвинтар поховані бабуся, тато, мама і рідний брат Пугачової. Востаннє артистка була на могилі рідних за рік до повномасштабної війни. Вона приїжджала на цвинтар на чорному автомобілі у супроводі водія.

Тоді працівники кладовища допомагали виконавиці дійти до поховання, оскільки самотужки їй було складно пересуватися. Співачка приїжджала на могилу без квітів. З того часу вона не була на кладовищі.

Кузьмінське кладовище у Москві

На могилі батьків Пугачової — Зінаїди та Бориса — можна побачити гранітні плити, яких розділяє тоненька тріщина. Брат виконавиці — Євгеній — похований поруч. Він помер у 2011 році від хвороби серця. Євгенію встановили округлий пам'ятник з чорного граніту, на якому зображений його портрет і особисті дані.

Такий вигляд має могила батьків Пугачової

Це поховання батьків і брата Пугачової

Могила брата Пугачової - Євгенія

Поховання Євгенія Пугачова

У чоловіка залишився син Влад — племінник артистки. Однак з ним неможливо з'єднатися після того, як Пугачова перебралась з Росії в Ізраїль. За місцем поховання ніхто не доглядає, зокрема взимку не розчищає сніг. Зрідка туди приїжджає колишня хатня робітниця співачки — Люся Дороднова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Алли Пугачової. Вона мала кілька серйозних стосунків.