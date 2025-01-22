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Її фільми цензурувала радянська влада: де в Одесі похована зіркова режисерка Кіра Муратова

Автор
Вікторія Козар
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Кар'єра Кіри Муратової у кіно
Кар'єра Кіри Муратової у кіно. Фото Колаж "Телеграфу"

Режисерка увійшла в історію українського кіно

Кіра Муратова — українська акторка, режисерка та сценаристка румунського та єврейського походження. Вона досягла висот у кінематографі, попри те, що радянська влада часто цензурувала її кінороботи. Стрічку Муратової "Довгі проводи" забороняли в СРСР. Режисерка померла у 2018 році в Одесі.

Муратова пройшла довгий шлях у кінематографі. Як це було, і де поховали режисерку — розкаже "Телеграф".

Біографія Кіри Муратової

Кіра Муратова народилась у Румунії у 1934 році. Навчалась на режисера у Москві. У 1961 році Муратова почала працювати режисеркою на Одеській кіностудії.

Першими її роботами стала короткометражка "Біля Крутого Яру" та повнометражка "Наш чесний хліб". В останній йдеться життя українців у селі, де порушується тема патріотизму та проблеми батьків і дітей.

"Наш чесний хліб"
Кадр з фільму "Наш чесний хліб", фото "Довженко-центр"

Успішною стала робота Муратової "Короткі зустрічі", де вона була як режисеркою, так і виконавицею однієї з головних ролей. У фільмі йдеться про дівчину, яка знайомиться з геологом і у них починається роман. Однак чоловік має дружину, тож виникає любовний трикутник.

"Короткі зустрічі"
Кадр зі стрічки "Короткі зустрічі", фото "Довженко-центр"

Ще однією стрічкою, яка наробила галасу у тодішньому кінематографі стала "Довгі проводи". Комуністи заборонили її транслювати, тож вона вийшла у світ у 80-х. Через фільм звільнили керівника Одеської кіностудії і голову Держкіно України. А сама Муратова переїхала до Санкт-Петербурга, де працювала бібліотекаркою.

У фільмі йдеться про те, як матір сильно опікає сина, а у відповідь отримує дорікання. Так, режисерка порівняла матір з СРСР — країною, яка не давала своїм громадянам свободи.

"Довгі проводи"
Кадр з фільму "Довгі проводи", фото "Довженко-центр"

Далі були стрічки "Пізнаючи білий світ", "Серед сірих каменів", "Зміна долі". Зі стрічки "Серед сірих каменів" наказала вирізати окремі фрагменти, які не подобались владі. Так, Муратова зняла своє прізвище з титрів до стрічки.

Кіра Муратова режисерка
Кіра Муратова часто отримувала цензуру від влади, фото з мережі

У період перебудови Муратова випустила фільм "Астенічний синдром", який викликав обговорення у суспільстві. Одну частину стрічки записали на чорно-білу плівку, іншу — на кольорову. У стрічці показали розпад деяких особистостей, що втілює неминучий розпад Радянського Союзу. Люди втрачають здатність будувати мовлення, тож вони говорять купу зайвих слів, зокрема нецензурних. Це перша стрічка в СРСР, де прозвучала лайка.

Кіра Муратова фільми
Кіра Муратова створювала нестандартні фільми

Режисерка отримала творчу свободу після розпаду СРСР. Вона зняла фільми "Захоплення", "Три історії", "Чеховські мотиви", "Настроювач". Останню стрічку представляли за кордоном: у Film Society of Lincoln Center у Нью-Йорку та у Gene Siskel Film Center в Чикаго. Там йшлося про студента консерваторії, який продумує план обкрадання пенсіонерки.

Кіра Муратова зняла десятки фільмів
Кіра Муратова стала однією з найкращих режисерок в СРСР та Україні

У 2017 році Муратову запросили долучитись до Американської кіноакадемії, яка визначає переможців "Оскара". Режисерку нагородили преміями "Леопард", "Ніка", "Кінотавр", "Арсенал". Також Муратова є лауреаткою премії імені Олександра Довженка, премії "Жінка ІІІ тисячоліття", володаркою ордена князя Ярослава Мудрого V та почесною громадянкою Одеси.

Похорон Кіри Муратової

Режисерки не стало після тривалої хвороби в Одесі у 2018 році. Їй було 83 роки. На похороні були лише рідні та близькі, таким було бажання Муратової. Прощання з акторкою відбулося у холі Одеської кіностудії.

Кіра Муратова похорон
Похорон Кіри Муратової, фото "Думская"
Кіра Муратова похорон
Похорон Кіри Муратової, фото "Думская"

Муратова заповідала, щоб її тіло кремували. Жінку поховали на Новоміському кладовищі в Одесі. Того ж вечора в Одеській кіностудії транслювали фільми Муратової без звуку, лише під супровід оркестру.

Раніше "Телеграф" розповідав, де поховали українську акторку Оксану Батько-Нищук. Жінки не стало у 43 роки.

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#Кар'єра #Кіра Муратова #Могила