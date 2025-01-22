Її фільми цензурувала радянська влада: де в Одесі похована зіркова режисерка Кіра Муратова

Режисерка увійшла в історію українського кіно

Кіра Муратова — українська акторка, режисерка та сценаристка румунського та єврейського походження. Вона досягла висот у кінематографі, попри те, що радянська влада часто цензурувала її кінороботи. Стрічку Муратової "Довгі проводи" забороняли в СРСР. Режисерка померла у 2018 році в Одесі.

Муратова пройшла довгий шлях у кінематографі. Як це було, і де поховали режисерку — розкаже "Телеграф".

Біографія Кіри Муратової

Кіра Муратова народилась у Румунії у 1934 році. Навчалась на режисера у Москві. У 1961 році Муратова почала працювати режисеркою на Одеській кіностудії.

Першими її роботами стала короткометражка "Біля Крутого Яру" та повнометражка "Наш чесний хліб". В останній йдеться життя українців у селі, де порушується тема патріотизму та проблеми батьків і дітей.

Кадр з фільму "Наш чесний хліб", фото "Довженко-центр"

Успішною стала робота Муратової "Короткі зустрічі", де вона була як режисеркою, так і виконавицею однієї з головних ролей. У фільмі йдеться про дівчину, яка знайомиться з геологом і у них починається роман. Однак чоловік має дружину, тож виникає любовний трикутник.

Кадр зі стрічки "Короткі зустрічі", фото "Довженко-центр"

Ще однією стрічкою, яка наробила галасу у тодішньому кінематографі стала "Довгі проводи". Комуністи заборонили її транслювати, тож вона вийшла у світ у 80-х. Через фільм звільнили керівника Одеської кіностудії і голову Держкіно України. А сама Муратова переїхала до Санкт-Петербурга, де працювала бібліотекаркою.

У фільмі йдеться про те, як матір сильно опікає сина, а у відповідь отримує дорікання. Так, режисерка порівняла матір з СРСР — країною, яка не давала своїм громадянам свободи.

Кадр з фільму "Довгі проводи", фото "Довженко-центр"

Далі були стрічки "Пізнаючи білий світ", "Серед сірих каменів", "Зміна долі". Зі стрічки "Серед сірих каменів" наказала вирізати окремі фрагменти, які не подобались владі. Так, Муратова зняла своє прізвище з титрів до стрічки.

Кіра Муратова часто отримувала цензуру від влади, фото з мережі

У період перебудови Муратова випустила фільм "Астенічний синдром", який викликав обговорення у суспільстві. Одну частину стрічки записали на чорно-білу плівку, іншу — на кольорову. У стрічці показали розпад деяких особистостей, що втілює неминучий розпад Радянського Союзу. Люди втрачають здатність будувати мовлення, тож вони говорять купу зайвих слів, зокрема нецензурних. Це перша стрічка в СРСР, де прозвучала лайка.

Кіра Муратова створювала нестандартні фільми

Режисерка отримала творчу свободу після розпаду СРСР. Вона зняла фільми "Захоплення", "Три історії", "Чеховські мотиви", "Настроювач". Останню стрічку представляли за кордоном: у Film Society of Lincoln Center у Нью-Йорку та у Gene Siskel Film Center в Чикаго. Там йшлося про студента консерваторії, який продумує план обкрадання пенсіонерки.

Кіра Муратова стала однією з найкращих режисерок в СРСР та Україні

У 2017 році Муратову запросили долучитись до Американської кіноакадемії, яка визначає переможців "Оскара". Режисерку нагородили преміями "Леопард", "Ніка", "Кінотавр", "Арсенал". Також Муратова є лауреаткою премії імені Олександра Довженка, премії "Жінка ІІІ тисячоліття", володаркою ордена князя Ярослава Мудрого V та почесною громадянкою Одеси.

Похорон Кіри Муратової

Режисерки не стало після тривалої хвороби в Одесі у 2018 році. Їй було 83 роки. На похороні були лише рідні та близькі, таким було бажання Муратової. Прощання з акторкою відбулося у холі Одеської кіностудії.

Похорон Кіри Муратової, фото "Думская"

Похорон Кіри Муратової, фото "Думская"

Муратова заповідала, щоб її тіло кремували. Жінку поховали на Новоміському кладовищі в Одесі. Того ж вечора в Одеській кіностудії транслювали фільми Муратової без звуку, лише під супровід оркестру.

Раніше "Телеграф" розповідав, де поховали українську акторку Оксану Батько-Нищук. Жінки не стало у 43 роки.