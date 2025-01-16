Як виглядає могила нардепа Єремеєва, який помер унаслідок падіння з коня

Політик помер у 47 років

Ігор Єремеєв був народним депутатом України кількох скликань, одним із власників паливно-промислової групи "Континіум". Він голосував за "диктаторські закони" у 2014 році. Політика не стало у 2015 році. Раніше ми розповідали, де поховали народного депутата Дмитра Тимчука.

Що відомо про політичну і підприємницьку діяльність Єремеєва і де його поховали — знає "Телеграф".

Ігор Єремеєв — що відомо

Ігор Єремеєв народився у 1968 році на Рівненщині. Здобув вищу освіту в Українському інституті інженерів водного господарства, де отримав диплом інженера-будівельника. Служив у Збройних Силах СРСР, а після цього працював лаборантом у виші, який він закінчував.

У 1992 році Єремеєв разом з друзями з вишу заснував приватне підприємство "Континіум". Там він став директором. Пізніше підприємство переформували в товариство з обмеженою відповідальністю. Цей бізнес включав такі об'єкти, як торговий дім "Континіум-Галичина", "Західна нафтова група", "Вест Ойл Груп", мережу заправок WOG.

Політик Ігор Єремеєв, фото з мережі

Єремеєв був депутатом трьох скликань: у 2002—2006; 2012—2014 та 2014—2015 роках. Народний обранець підтримував "диктаторські закони" у 2014 році. Утім, пізніше попросив не зараховувати його голос.

Ігор Єремеєв був нардепом протягом 3 скликань, фото з мережі

Активісти громадської організації ОПОРА виявили, що нардеп надавав матеріальну допомогу виборцям. Це відбувалося на Волині. Такі дії вважаються непрямим підкупом учасників виборів.

Компанії Єремеєва фігурували у скандалі, зокрема, ухилилися від боргів перед державним банком. У 2014 році видання "Новое время" оцінювало статки нардепа у 133 мільйони доларів. Водночас бізнесмен займав 68-е місце у рейтингу Forbes "100 найбагатших українців".

Ігор Єремеєв мав великі статки, фото з мережі

Захопленням Єремеєва було катання верхи. У 2015 році нардеп впав з коня, через що отримав закриту черепно-мозкову травму. Його госпіталізували у важкому стані у Луцьку. Пізніше чоловіка привезли до клініки у Швейцарії. У Цюриху Єремеєв так і не отямився і помер. Йому було 47 років.

Могила Ігоря Єремеєва

Народного депутата відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку. Прощання з політиком відбулося у приміщенні Волинського театру імені Тараса Шевченка. Віддати шану Єремеєву прийшли громадські діячі, партнери, політики і родина.

Похорон Ігоря Єремеєва, фото "Волинські новини"

Політика поховали у рідному селі Острожець на Рівненщині біля його батька. Таким було рішення матері Єремеєва. Йому встановили бронзовий барельєф на надгробній сірій плиті. Також там викарбували ім'я, прізвище політика і його роки життя та смерті. На місце поховання періодично приносять живі квіти.

Такий вигляд має могила Ігоря Єремеєва, фото "Волинь Post"

Саму могилу покрили мармуром цегляного відтінку, а по боках оточили чорними плитами. Також є невисокі чорні стовпці, які загороджують місце поховання.

Ігору Єремеєву встановили бронзовий барельєф, фото "Волинь Post"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила відомої акторки Оксани Батько-Нищук. Вона грала у театрі імені Івана Франка.