Як виглядає могила нардепа Єремеєва, який помер унаслідок падіння з коня
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Політик помер у 47 років
Ігор Єремеєв був народним депутатом України кількох скликань, одним із власників паливно-промислової групи "Континіум". Він голосував за "диктаторські закони" у 2014 році. Політика не стало у 2015 році. Раніше ми розповідали, де поховали народного депутата Дмитра Тимчука.
Що відомо про політичну і підприємницьку діяльність Єремеєва і де його поховали — знає "Телеграф".
Ігор Єремеєв — що відомо
Ігор Єремеєв народився у 1968 році на Рівненщині. Здобув вищу освіту в Українському інституті інженерів водного господарства, де отримав диплом інженера-будівельника. Служив у Збройних Силах СРСР, а після цього працював лаборантом у виші, який він закінчував.
У 1992 році Єремеєв разом з друзями з вишу заснував приватне підприємство "Континіум". Там він став директором. Пізніше підприємство переформували в товариство з обмеженою відповідальністю. Цей бізнес включав такі об'єкти, як торговий дім "Континіум-Галичина", "Західна нафтова група", "Вест Ойл Груп", мережу заправок WOG.
Єремеєв був депутатом трьох скликань: у 2002—2006; 2012—2014 та 2014—2015 роках. Народний обранець підтримував "диктаторські закони" у 2014 році. Утім, пізніше попросив не зараховувати його голос.
Активісти громадської організації ОПОРА виявили, що нардеп надавав матеріальну допомогу виборцям. Це відбувалося на Волині. Такі дії вважаються непрямим підкупом учасників виборів.
Компанії Єремеєва фігурували у скандалі, зокрема, ухилилися від боргів перед державним банком. У 2014 році видання "Новое время" оцінювало статки нардепа у 133 мільйони доларів. Водночас бізнесмен займав 68-е місце у рейтингу Forbes "100 найбагатших українців".
Захопленням Єремеєва було катання верхи. У 2015 році нардеп впав з коня, через що отримав закриту черепно-мозкову травму. Його госпіталізували у важкому стані у Луцьку. Пізніше чоловіка привезли до клініки у Швейцарії. У Цюриху Єремеєв так і не отямився і помер. Йому було 47 років.
Могила Ігоря Єремеєва
Народного депутата відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку. Прощання з політиком відбулося у приміщенні Волинського театру імені Тараса Шевченка. Віддати шану Єремеєву прийшли громадські діячі, партнери, політики і родина.
Політика поховали у рідному селі Острожець на Рівненщині біля його батька. Таким було рішення матері Єремеєва. Йому встановили бронзовий барельєф на надгробній сірій плиті. Також там викарбували ім'я, прізвище політика і його роки життя та смерті. На місце поховання періодично приносять живі квіти.
Саму могилу покрили мармуром цегляного відтінку, а по боках оточили чорними плитами. Також є невисокі чорні стовпці, які загороджують місце поховання.
Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила відомої акторки Оксани Батько-Нищук. Вона грала у театрі імені Івана Франка.