За ними никто не ухаживает: как выглядят могилы родителей и брата Пугачевой

Артистка более 3 лет не была на могиле родных

Российская певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным не поддержала войну России против Украины. Сейчас она живет в Израиле и недавно показывала свои новые фото. В то же время теперь у артистки нет возможности посещать могилы своих родных в Москве.

"Телеграф" расскажет, где похоронены родные певицы, и когда артистка в последний раз там была.

Семейное захоронение Пугачевых

Родные люди Аллы Пугачевой похоронены на Кузьминском кладбище на окраине Москвы. Хотя кладбище довольно простое, цены остаются высокими: за погребение в гробу нужно отдать от 700 тысяч рублей и до 5 миллионов рублей.

Недалеко от входа на кладбище похоронены бабушка, папа, родной брат Пугачевой. Последний раз артистка была на могиле родных за год до полномасштабной войны.

Тогда работники кладбища помогали исполнительнице дойти до похорон, поскольку самостоятельно ей было сложно передвигаться. Певица приезжала на могилу без цветов.

Кузьминское кладбище в Москве

На могиле родителей Пугачевой — Зинаиды и Бориса — можно увидеть гранитные плиты, разделенные тоненькой трещиной. Брат исполнительницы — Евгений — похоронен рядом. Он скончался в 2011 году от болезни сердца. Евгению установили округлый памятник из черного гранита, на котором изображен его портрет и личные данные.

Так выглядит могила родителей Пугачевой

Это погребение родителей и брата Пугачевой

Могила брата Пугачевой – Евгения

Захоронение Евгения Пугачева

У мужчины остался сын Влад – племянник артистки. Однако с ним невозможно связаться после того, как Пугачева перебралась из России в Израиль. За местом захоронения никто не ухаживает, в том числе зимой не расчищает снег. Изредка туда приезжает бывшая домработница певицы — Люся Дороднова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни Аллы Пугачевой. У нее было несколько серьезных отношений.