Меладзе забоявся повертатись Росію на річницю смерті батька. У чому причина?

Композитор не зміг приїхати на могилу батька у Росію

Композитор Костянтин Меладзе, який має український паспорт, не висловлювався про війну Росії проти України. Водночас він виїхав з країни-окупантки на початку повномасштабного вторгнення. Також композитор розлучився зі співачкою Вірою Брежнєвою та виставив на продаж особняк під Москвою. У 2023 році Меладзе скасували посвідку на постійне місце проживання у Росії.

Так, Костянтин Меладзе не зміг приїхати у Росію на роковини смерті свого батька. Брат Валерій показував йому могилу через відеозв'язок. Річ у тім, що композитор тепер не може в'їжджати у Росію, оскільки не має відповідного документу, пишуть російські медіа.

Повідомляється, що Валерій прибув на могилу батька з доньками Софією та Ариною. Він зв'язався з Костянтином, показав йому могилу і дав йому змогу поговорити з покійним батьком. Композитор у цей час був за кермом.

Відомо, що Меладзе має два паспорти — український та грузинський. У Росії композитор кожних пів року поновлював посвідку на проживання. А оскільки Костянтин виїхав з країни-окупантки після початку війни, то не зміг продовжити дію документів. Він може потрапити у Росію через свої паспорти, однак, схоже, не наважується.

Костянтин Меладзе має компанію "Меладзе мюзік" у Росії, яка приносить йому великі прибутки. Зокрема, за 2023 рік композитор заробив 16,7 мільйона рублів. Також Меладзе намагається продати свою віллу в окупованому росіянами Криму, однак поки її ніхто не купує.

Достеменно невідомо, де зараз живе Меладзе. Він має віллу в Італії неподалік озера Гарда. Також подейкують, що Костянтин може жити в Іспанії разом з братом Валерієм і його дружиною Альбіною Джанабаєвою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорять про війну брати Меладзе. Зараз вони ведуть непублічний спосіб життя.