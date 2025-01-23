Меладзе забоялся возвращаться в Россию на годовщину смерти отца. В чем причина?

Композитор не смог приехать на могилу отца в Россию

Композитор Константин Меладзе, у которого есть украинский паспорт, не высказывался о войне России против Украины. В то же время он уехал из страны-оккупанта в начале полномасштабного вторжения. Также композитор расстался с певицей Верой Брежневой и выставил на продажу особняк под Москвой. В 2023 году Меладзе отменили вид на постоянное место жительства в России.

Так, Константин Меладзе не смог приехать в Россию на годовщину смерти своего отца. Брат Валерий показывал ему могилу по видеосвязи. Дело в том, что композитор теперь не может въезжать в Россию, поскольку у него нет соответствующего документа, пишут российские медиа.

Сообщается, что Валерий прибыл на могилу отца с дочерями Софией и Ариной. Он связался с Константином, показал ему могилу и дал ему возможность поговорить с усопшим отцом. Композитор в это время был за рулем.

Известно, что у Меладзе два паспорта — украинский и грузинский. В России композитор каждые полгода возобновлял вид на жительство. А поскольку Константин уехал из страны-оккупанта после начала войны, то не смог продлить действие документов. Он может попасть в Россию по своим паспортам, однако, похоже, не решается.

У Константина Меладзе есть компания "Меладзе мюзик" в России, которая приносит ему большие прибыли. В частности, за 2023 год композитор заработал 16,7 миллиона рублей. Также Меладзе пытается продать свою виллу в оккупированном россиянами Крыму, однако пока ее никто не покупает.

Доподлинно неизвестно, где живет Меладзе. Он имеет виллу в Италии недалеко от озера Гарда. Также говорят, что Константин может жить в Испании вместе с братом Валерием и его женой Альбиной Джанабаевой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорят о войне братья Меладзе. В настоящее время они ведут непубличный образ жизни.