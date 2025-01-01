Кран закрутили. Україна припинила транзит російського газу до Європи

"Газпром" припинив транзит газу через Україну

У середу, 1 січня 2025 року, Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Це потрібно з міркувань національної безпеки.

Про це повідомляє Міненерго. Росія може зазнати фінансових втрат.

Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. У Міненерго наголосили, що це – історична подія.

"Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу", —мовиться в повідомленні.

Там також пояснили, що європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна.

З 1 січня 2025 року газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура системи підготована до такого функціонування.

У Росії підтвердили, що "Газпром" припинив транзит газу через Україну. Раніше писали про те, що ця компанія скорочує транзит, а з 1 січня планують його припинити, що і сталось.

Припинення транзиту — що відомо

Нагадаємо, Україна і Росія ще до початку повномасштабної війни підписали контракт, який передбачав транзит російського газу через українську територію. Дія контракту завершується вже завтра, 31 грудня.

На цьому тлі Словаччина спробувала переконати Україну продовжити контракт. Зокрема, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Після того, як Україна відмовилася продовжувати транзит російського газу, глава словацького уряду вдався до погроз. Зокрема, він допускав, що Словаччина припинить експорт електроенергії в Україну в умовах, коли українська енергосистема сильно пошкоджена через постійні російські атаки.