"Зв’язуватися з Україною небезпечно": операція Путіна у Придністров’ї провалилася, що далі

"ПМР", яка раніше просила газ у Росії, погодилася отримувати паливо від Кишинева, тому що у Тирасполя "варіантів немає"

Невизнана "Придністровська Молдавська республіка" ("ПМР") погодилася отримати газ, доставлений молдавською компанією "Молдовагаз", і готова платити за нього.

"Ми погодилися з пропозиціями молдавських керівників, починаючи від президента і вище, щоб газ у Придністров’я постачала компанія "Молдовагаз", – сказав так званий президент "ПМР" Вадим Красносельський у відеозверненні 20 січня.

"Це можливо негайно", якщо "Молдовагаз" закуповуватиме газ на біржі Республіки Молдова і сплатить його саме "Тираспольтрансгаз" (монополіст на території "ПМР" з транспортування та постачання природного газу. — Ред.), а не якась стороння організація", — відповіли Красносельському у Бюро реінтеграції Республіки Молдова.

"Телеграф" розбирався, як узгоджений опір Кишинева та Києва завадив Володимиру Путіну реалізувати перший етап плану впливу на парламентські вибори у Молдові під назвою "Гуманітарний газ для замерзаючого народу Придністров’я".

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Внаслідок цього російський "Газпром" припинив постачання газу до Молдови, при цьому причиною росіяни назвали зовсім не зупинку транзиту через територію України, а "неплатежі за боргами", що викликало в Молдові енергетичну кризу, а регіон, який відколовся від неї, опинився на межі банкрутства .

15 січня так званий президент невизнаної "ПМР" Вадим Красносельський після візиту до Москви заявив , що "Газпром" відновить постачання газу у придністровський регіон "у форматі надання гуманітарно-технічної допомоги".

Так званий "гуманітарний газ", за даними молдавських джерел , був елементом масштабного російського плану щодо впливу на результати майбутніх парламентських виборів у Молдові. Для реалізації цього плану Путіну потрібно було організувати постачання "гуманітарного газу" напряму без участі Кишинева до придністровського регіону. З цією метою Москва залучила маловідому компанію Natural Gaz DC, яка замість державної молдавської компанії "Молдовагаз" мала закуповувати газ у Європі для "ПМР".

"Гуманітарний газ" без дозволу Кишинева не дійде до Тирасполя

Цим планам завадив узгоджений опір Кишинева та Києва. Зокрема, Оператор Газотранспортної системи України (ОГТСУ) в офіційній відповіді "Телеграфу" чітко пояснив , що договір на транзит газу з російським "Газпромом" завершено, правову підставу для постачання газу до Тирасполя має лише молдавська компанія "Молдовагаз" і Росія має домовлятися про це з конституційною владою Молдови.

Отримавши підтримку з України, 19 січня президент Молдови Мая Санду озвучила ключову умову розв’язання гуманітарної кризи в придністровському регіоні Молдови. "Ми готові, за підтримки донорів, надати фінансову допомогу лівому берегу. Але це може статися лише тоді, коли російська армія піде з регіону та миротворча місія буде замінена цивільною місією під егідою ООН чи ЄС", — заявила Санду.

Натрапивши на жорсткий опір Кишинева та Києва, кремлівські куратори сепаратистського регіону зрозуміли, що операція "Гуманітарний газ" у її первісному вигляді не проходить і вустами свого підопічного, т. зв. президента невизнаної "ПМР", заявили про готовність до компромісу.

Молдова – вимушений хід

"У Придністров’я варіантів немає. У нас (Росії. – Ред.) на сьогоднішній день немає кордону між Росією та Придністров’ям. Придністров’я межує лише з двома країнами — Україною та Молдовою. Зрозуміло, що просити в України марно, навіть взагалі небезпечно. І Молдова — це був вимушений хід, саме вимушений", — так пояснив заступник голови комітету російської Держдуми з енергетики Ігор Ананських нездатність Москви самостійно постачати газ Тирасполю.

Як пояснив "Телеграфу" колишній радник президента Республіки Молдова в енергетичній сфері Серджіу Тофілат, Росія відновить постачання газу Придністров’ю лише тоді, коли зрозуміє, що громадська думка у Молдові на обох берегах Дністра схиляється не на її користь.

На його думку, нинішня ситуація створює передумови для возз’єднання країни. "Так, Молдові доведеться купувати газ та електрику та давати їм (придністровському регіону РМ. – Ред.) субсидії, щоб вони могли сплатити рахунки", — прогнозує експерт. "Але одночасно з цим розпочинається процес впровадження у придністровському регіоні законодавства Республіки Молдова", — пояснив Серджіу Тофілат.