В Україні його засудили до 10 років ув'язнення: що казав про війну путініст Машков

Актор закликає бомбити українські міста

Володимир Машков — російський актор, режисер, художній директор Московського театру імені Табакова та українофоб. На відміну від своєї доньки, чоловік підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну та закликає до бомбардувань наших міст.

"Телеграф" зібрав висловлювання путініста про війну та якою була реакція українських правоохоронних органів.

Що каже про війну Машков

Російський актор підтримав анексію Криму країною-агресоркою у 2014 році. Також він їздив на півострів, порушуючи перетин державного кордону України у 2017 році, і за це потрапив до бази Миротворця. Пізніше Машков висловився за збройну агресію Росії на Донбасі та визнав псевдоформування "ЛДНР".

У 2022 році актор не засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. На знак підтримки чоловік повісив георгіївську стрічку на фасаді Московського театру Олега Табакова, де він працює художнім керівником, у формі великої букви "Z". За такі дії Машков потрапив до міжнародних санкційних списків.

Наприкінці 2023 року актора обрали співголовою "виборчого штабу" Путіна на виборах президента Росії. Так, він їздив містами країни-агресорки, а також окупованими Росією населеними пунктами, де просував путінський режим та ідею воювати проти України. До того ж він говорив про те, що треба бомбити цивільну інфраструктуру нашої держави.

Фото з мережі

Під час свого візиту на окуповану Луганщину Машков розповідав, що у війні є винними "нелюди". Однак Путіна чи його поплічників, росіянин не назвав. Він виступав перед місцевими у футболці з літерою Z, що є символом російських злочинців. До того ж Машков поширював пропагандистський міф, що Донецьк і Луганськ — це нібито російська територія.

Скришот з відео

"Ця ситуація, в яку змусила нас усіх зайти світ нелюдів. Ось ми й маємо відновити своє людське ім'я заради пам'яті тих хлопців, дівчат, які невинно тут загинули, продовжують гинути, захищаючи нашу спільну батьківщину", — сказав він.

Фото з мережі

Після цього СБУ оголосила Машкову про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганді війни та порушенні правил в’їзду на тимчасово окуповану територію. У 2024 році Машкова визнали винним за цими статтями та засудили до 10 років позбавлення волі заочно. Також у нього повинні конфіскувати квартиру в Одесі.

Нещодавно "Телеграф" розповідав про доньку глави Міністерства закордонних справ Росії Катерину Винокурову. Вона не є схожою на батька-брехуна.