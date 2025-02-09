Китайське судно з паливом викинуло на мілину в РФ: росіяни не можуть зрозуміти мову і ввели режим НС (відео)

Внаслідок пригоди режим НС муніципального характеру введено в Невельському районі Сахаліну

Біля Сахаліну китайське судно "Анг Янг-2" зазнало аварії. Суховантаж сів на мілину поблизу російського порту Невельськ.

Про це у неділю, 9 лютого, пише Telegram-канал ASTRA. Зазначається, що судно отримало пробоїну.

За даними Східного управління СК РФ на транспорті, судно перевозило вугілля. Росіяни повідомляють, що нібито на борту знаходилося 20 членів екіпажу і медичної допомоги вони не потребують.

Також зазначено, що суховантажне судно "Анг Янг-2" перевозило 56 тонн дизельного палива, 706 тонн мазуту і 1000 тонн вугілля. Витоку палива, згідно з інформацією МНС РФ, не зафіксовано.

Слідчий комітет РФ розпочав перевірку через можливе порушення правил безпеки руху та експлуатації морського транспорту.

Тим часом Telegram-канал Baza пише, що китайська команда не може виразно пояснити масштаби проблеми, а перекладач, за словами місцевого джерела, "кульгає".

Режим НС муніципального характеру запроваджено у Невельському районі Сахаліну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні минулого року у росіян зламалося вантажне судно Sparta, яке вивозило озброєння та техніку держави-агресора з Сирії.