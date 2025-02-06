Аномальна зона чи ні? Кораблі з хімречовинами та нафтою продовжують хоровод в Азовському морі (фото)

Як виглядає незвичний феномен в морі — читайте в матеріалі "Телеграфу"

В акваторії Азовського моря, у його російській частині, продовжують фіксувати кораблі, які плавають по колу. Такий ефект викликаний роботою засобів радіоелектронної боротьби, які можуть впливати на роботу GPS.

Таке дивне явище зафіксував сайт відстежування суден VesselFinder. Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, у аналогічній ситуації пояснив, що в реальності кораблі не "водять" хороводи, це наслідок розширення застосування GPS-спуфінгу (надсилання сигналів перешкод, які імітують сигнал NAVSTAR GPS).

Нижче показуємо, як це виглядає на карті. Там дійсно помітне коло.

У так званому "хороводі" брали участь 6 кораблів, пунктом призначення яких були в основному порти Росії. Один плив у порт "Кавказ" з Туреччини.

Подібні кола з кораблів, що раніше були помічені біля узбережжя Китаю, були пов'язані з перешкодами GPS.Так пояснив цей феномен виконавчий директор компанії морської розвідки Dryad Global Філ Діакон західним ЗМІ.

Зверніть увагу, що росіяни активно використовують засоби РЕБ в ході своєї війни проти України. Тому така аномалія, як кола з кораблів на моніторінгових сайтах, ймовірно пов'язана саме з його використанням.

Раніше "Телеграф" писав, що у небі над Україною знову зафіксували рух пасажирського літака. Над Львовом помітили приватний літак.