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Загроза Європі? Кораблі РФ із Сирії прямують до Калінінграду, що це означає (карта)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Російські кораблі йдуть до Калінінграда Новина оновлена 05 лютого 2025, 12:00
Російські кораблі йдуть до Калінінграда

Росія задумала щось проти країн НАТО?

Російський флот, який займається евакуацією військового майна із Сирії після падіння режиму Асада, перевозить техніку до Калінінграда. Це в майбутньому теоретично може спричинити серйозну дилему для Європи.

Про це пише відомий військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов. На його думку, ця дилема в деяких може викликати несподівано сильне бажання допомогти Україні покінчити з агресором якнайшвидше.

Що відбувається у Середземному морі

Днями з’явилося повідомлення про те, що російське вантажне судно Sparta ООО "Оборонлогистика", що вийшло з порту Тартус, ненадовго включило передавач, який розкрив його місцезнаходження. За даними сайту MarineTraffic, Sparta стала на якір біля берегів Мальти.

Деякі OSINT-аналітики одразу припустили, що зупинка може бути пов’язана з технічною несправністю. На одному із фото помітили дим.

Важливо відзначити, що після зупинки корабля Мальта стала вказана його точкою призначення, хоча після виходу з Тартуса як такий значився порт Балтійськ у Калінінградській області.

Втім, невдовзі інші експерти почали говорити, що короткочасна зупинка російського вантажного судна "Спарта" біля Мальти не була пов’язана з будь-якими технічними проблемами. За їх припущенням вона була просто плановою — для бункерування (дозаправлення та заміни олії).

"До уваги, на території Мальти ці судна постійно бункеруються. Їх заправляють, причому вночі, щоб не потрапити на супутникові знімки", — пише один із експертів.

Після цього у Мальти зафіксували ще одне судно, яке перевозило російську військову техніку із Сирії: Sparta II. Корабель також включив свій транспондер AIS, видавши своє місце розташування в Сицилійській протоці. Його пункт призначення – порт Калінінград, Росія.

Що це може означати

Нагадаємо, що Калінінград є найзахіднішим обласним центром Російської Федерації. Він пов’язаний з рештою Росії тільки морем і перебуває в оточенні країн НАТО.

На думку Сазонова, Калінінград навряд чи є транзитним портом для вищезгаданих кораблів. НАТО також не пропустить військову техніку РФ через свою територію.

"Відправлять сухопутним маршрутом? Так, зараз! Ніхто їх не пропустить, це очевидно. І що робитимуть? Погрожуватимуть цією технікою Німеччині та Польщі? А ось уже цікаво стало", — зазначає він.

У такому разі, вважає Сазонов, російська агресія може перестати бути лише українською проблемою.

"І в контексті можливого перемир’я раптом комусь дуже страшно стане. І прокинуться справжні яструби, в тих хто ще вчора "уникав ескалації", з несподівано сильним бажанням допомогти Україні добити агресора якнайшвидше! Можливо.Сподіваюся…", — підсумував Сазонов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський флот продовжує розвалюватися біля берегів Сирії.

Теги:
#Сирія #НАТО #Росія #Флот