Загроза Європі? Кораблі РФ із Сирії прямують до Калінінграду, що це означає (карта)

Росія задумала щось проти країн НАТО?

Російський флот, який займається евакуацією військового майна із Сирії після падіння режиму Асада, перевозить техніку до Калінінграда. Це в майбутньому теоретично може спричинити серйозну дилему для Європи.

Про це пише відомий військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов. На його думку, ця дилема в деяких може викликати несподівано сильне бажання допомогти Україні покінчити з агресором якнайшвидше.

Що відбувається у Середземному морі

Днями з’явилося повідомлення про те, що російське вантажне судно Sparta ООО "Оборонлогистика", що вийшло з порту Тартус, ненадовго включило передавач, який розкрив його місцезнаходження. За даними сайту MarineTraffic, Sparta стала на якір біля берегів Мальти.

Деякі OSINT-аналітики одразу припустили, що зупинка може бути пов’язана з технічною несправністю. На одному із фото помітили дим.

Важливо відзначити, що після зупинки корабля Мальта стала вказана його точкою призначення, хоча після виходу з Тартуса як такий значився порт Балтійськ у Калінінградській області.

Втім, невдовзі інші експерти почали говорити, що короткочасна зупинка російського вантажного судна "Спарта" біля Мальти не була пов’язана з будь-якими технічними проблемами. За їх припущенням вона була просто плановою — для бункерування (дозаправлення та заміни олії).

"До уваги, на території Мальти ці судна постійно бункеруються. Їх заправляють, причому вночі, щоб не потрапити на супутникові знімки", — пише один із експертів.

Після цього у Мальти зафіксували ще одне судно, яке перевозило російську військову техніку із Сирії: Sparta II. Корабель також включив свій транспондер AIS, видавши своє місце розташування в Сицилійській протоці. Його пункт призначення – порт Калінінград, Росія.

Що це може означати

Нагадаємо, що Калінінград є найзахіднішим обласним центром Російської Федерації. Він пов’язаний з рештою Росії тільки морем і перебуває в оточенні країн НАТО.

На думку Сазонова, Калінінград навряд чи є транзитним портом для вищезгаданих кораблів. НАТО також не пропустить військову техніку РФ через свою територію.

"Відправлять сухопутним маршрутом? Так, зараз! Ніхто їх не пропустить, це очевидно. І що робитимуть? Погрожуватимуть цією технікою Німеччині та Польщі? А ось уже цікаво стало", — зазначає він.

У такому разі, вважає Сазонов, російська агресія може перестати бути лише українською проблемою.

"І в контексті можливого перемир’я раптом комусь дуже страшно стане. І прокинуться справжні яструби, в тих хто ще вчора "уникав ескалації", з несподівано сильним бажанням допомогти Україні добити агресора якнайшвидше! Можливо.Сподіваюся…", — підсумував Сазонов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський флот продовжує розвалюватися біля берегів Сирії.