Китайское судно с топливом выбросило на мель в РФ: россияне не могут понять язык и ввели режим ЧС (видео)

В результате происшествия режим ЧС муниципального характера введен в Невельском районе Сахалина

Возле Сахалина китайское судно "Анг Янг-2" потерпело крушение. Сухогруз сел на мель вблизи российского порта Невельск.

Об этом в воскресенье, 9 февраля, пишет Telegram-канал ASTRA. Отмечается, что судно получило пробоину.

По данным Восточного управления СК РФ на транспорте, судно перевозило уголь. Россияне сообщают, что якобы на борту находилось 20 членов экипажа и в медицинской помощи они не нуждаются.

Также указано, что сухогруз "Анг Янг-2" перевозил 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля. Утечки топлива, согласно информации МЧС РФ, не зафиксировано.

Следственный комитет РФ начал проверку из-за возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Тем временем Telegram-канал Baza пишет, что китайская команда не может внятно объяснить масштабы проблемы, а переводчик, по выражению местного источника, "хромает".

Режим ЧС муниципального характера введен в Невельском районе Сахалина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре прошлого года у россиян сломалось грузовое судно Sparta, вывозившее вооружение и технику государства-агрессора из Сирии.