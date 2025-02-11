Памʼятник на двох з батьком: як виглядає могила виконавиці "Пісеньки Червоної Шапочки" Могучевої, яка померла у 29 років

Життя акторки трагічно завершилось у 29

Голос Олени Могучевої чув чи не кожен житель Радянського Союзу у 70-х роках. Вона виконувала трек "Пісенька Червоної Шапочки", а також композицію "Зникла собака". Однак доля виявилась неприхильною до співачки, і вона померла у ранньому віці. Раніше ми розповідали, де поховали легендарного актора СРСР Михайла Пуговкіна.

"Телеграф" розповість якою була кар'єра Олени Могучевої, і чому вона відійшла у вічність.

Що відомо про Олену Могучеву

Олена Могучева народилась у 1970 році у Москві. У 6 років вона почала співати у Великому дитячому хорі Центрального телебачення та Всесоюзного радіо. Олена відрізнялась чистим і проникливим голосом, який зворушував слухачів.

Олена Могучева відрізнялась зворушливим голосом, фото з мережі

У 70-80-х роках минулого століття Могучеву слухали у всьому Радянському Союзі. Вона також виступала за кордоном, зокрема з виконавцем Діном Рідом. У 1978 році Могучева стала однією з наймолодших лауреаток фестивалю "Пісня-79" з треком "Пісенька Червоної Шапочки". А через рік виконала "Зникла собака", яка принесла їй всесоюзну славу.

Олена Могучева прославилась треком "Пісенька Червоної Шапочки".

Олена Могучева співала в хорі, скриншот з відео

Після закінчення школи виконавиця вступила на філологічний факультет "Московського університету, який завершила на відмінно. Володіючи кількома мовами, Олена працювала у компанії Pepsi-Cola й туристичному агентстві у Москві.

Тож у 90-х виконавиця не відчула фінансової кризи, а навпаки, придбала квартиру у Москві. Також вона подорожувала завдяки роботі у Велику Британію, Німеччину, Фінляндію, Італію, Єгипет, Туніс.

Олена Могучева добре знала іноземні мови, фото з мережі

У 1999 році в Могучевої раптово почала боліти спина. Вона не звернула на це уваги й лікувалась сама. Однак згодом у співачки виявили гломерулонефрит — гостре захворювання нирок, про яке вона не здогадувалась. Так, виконавиця раптово померла у 29 років.

Могила Олени Могучевої

Співачку поховали на Кузьмінському кладовищі у Москві. Її могила має скромний вигляд. Співачці встановили один на двох з батьком пам'ятник. Це звичайна плита, зроблена з граніту з особистими даними Могучевої та її батька. Також поруч із місцем поховання стоїть старенька дерев'яна лавка для відвідувачів.

Могила Олени Могучевої, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла популярна співачка з 90-х Любаша. Вона написала треки багатьом сьогодні відомим артистам.