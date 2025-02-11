Памятник на двоих с отцом: как выглядит могила исполнительницы "Песенки Красной Шапочки" Могучевой, умершей в 29 лет

Жизнь актрисы внезапно завершилась в 29

Голос Елены Могучевой слышал почти каждый житель Советского Союза в 70-е годы. Она исполняла трек "Песенка Красной Шапочки", а также композицию "Пропала собака". Однако судьба оказалась неблагосклонной к певице, и она умерла в раннем возрасте. Раньше мы рассказывали, где похоронили легендарного актера СССР Михаила Пуговкина.

"Телеграф" расскажет, какой была карьера Елены Могучевой, и почему она отошла в вечность.

Что известно об Елене Могучевой

Елена Могучева родилась в 1970 году в Москве. В 6 лет она начала петь в Большом детском хоре Центрального и Всесоюзного радио. Елена отличалась чистым и проницательным голосом, который трогал слушателей.

Елена Могучева отличалась трогательным голосом, фото из сети

В 70-80-е годы прошлого века Могучеву слушали по всему Советскому Союзу. Она также выступала за границей, в том числе с исполнителем Дином Ридом. В 1978 году Могучева стала одной из самых молодых лауреаток фестиваля "Песня-79" с треком "Песенка Красной Шапочки". А через год исполнила "Пропала собака", которая принесла ей всесоюзную славу.

Елена Могучева прославилась треком "Песенка Красной Шапочки", фото из сети

Елена Могучева пела в хоре, скриншот с видео

После окончания школы исполнительница поступила на филологический факультет Московского университета, который завершила на отлично. Владея несколькими языками, Елена работала в компании Pepsi-Cola и туристическом агентстве в Москве.

В 90-е исполнительница не почувствовала финансового кризиса, а наоборот, приобрела квартиру в Москве. Также она путешествовала благодаря работе в Великобритании, Германии, Финляндии, Италии, Египте, Тунисе.

Елена Могучева хорошо знала иностранные языки, фото из сети

В 1999 году у Могучевой внезапно начала болеть спина. Она не обратила на это внимания и лечилась сама. Однако впоследствии у певицы обнаружили гломерулонефрит — острое заболевание почек, о котором она не догадывалась. Так, исполнительница внезапно умерла в 29 лет.

Могила Елены Могучевой

Певицу похоронили на Кузьминском кладбище в Москве. Ее могила выглядит скромно. Певице установили один на двоих с отцом памятник. Это обычная плита, сделанная из гранита с личными данными Могучевой и ее отца. Также рядом с местом захоронения стоит старенькая деревянная скамейка для посетителей.

Могила Елены Могучевой, фото из сети

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