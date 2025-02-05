Народилась у Запоріжжі та була популярною у 90-х: як змінилась співачка Любаша і що каже про війну

Співачка, ймовірно, продовжує жити в Росії

Чимало уродженців України, прославившись на батьківщині, продовжили будувати кар'єру в Росії. Наприклад, Артем Умріхін з популярного колись в Україні гурту Artik & Asti, який мовчить про війну. А от у 90-х була відомою виконавиця Любаша, справжнє ім'я якої Тетяна Залужна.

Якою була кар'єра Тетяни Залужної, де вона зараз, і чи виступила проти війни, з'ясував "Телеграф".

Що відомо про Любашу

Тетяна Залужна народилась у Запоріжжі у 1967 році. Навчалась у музичній школі. Вищу освіту здобувала в Запорізькій інженерній академії, а паралельно співала у вокальному колективі. Після вишу почала працювати у дослідницькому інституті титана, однак відчувала, що це не її.

Так, Тетяна влаштувалася у Запорізьку обласну філармонію. У 1996 році вона написала музику до пісні "Балерина", яку виконувала Ірина Алегрова. Згодом відбулося знайомство Залужної з композитором Аркадієм Укупником. Вона писала тексти, а він — музику до різних треків. У їхній співпраці вийшло 20 пісень, зокрема "Амстердам", "Маэстро джаза" та інші.

Тетяна Залужна, більш відома як Любаша, фото з мережі

У 1998 році Залужна познайомилась з Аллою Пугачовою. Так, виконавиця дебютує на концерті "Різдвяні зустрічі" під псевдонімом Любаша. З того часу співачка переїхала з чоловіком і дітьми у Москву. У 2002 році Любаша випустила спільний з Пугачовою альбом "А был или мальчик". До нього увійшло 10 треків, більшість з яких написала українка. Найпопулярніші з них — "Будь или не будь", "За столиком в кафешке", "Холодно в городе", "Ты там, а я там".

Любаша та Алла Пугачова - "А был или мальчик"

Любаша ставала все популярнішою, й вона почала писати треки для багатьох артистів:

"Перелётная птица" — для Христини Орбакайте;

"Полетели сквозь окна" — для Філіпа Кіркорова;

"Изучай меня по звёздам" — для Наталії Ветлицької;

"Я прикольная" — для Анастасії Стоцької.

У 2005 році Любаша влаштувала концерт-бенефіс "Изучай меня по звёздам" у Кремлі. На ньому протягом 4 годин виступали російські артисти. Незабаром виконавиця відкрила власний заклад "Театр песни Любаши".

Любаша написала десятки успішних треків, фото "Вікіпедія"

Також Любаша у співавторстві створила альбом "Трали-вали" для Вєрки Сердючки, куди увійшли всім відомі треки "Хорошо красавицам", "А я смеюсь", "Трали-вали", "Бери всё (что у меня есть)". Пісню Тіни Кароль "Ключик" також написала Любаша.

Тіна Кароль - "Ключик"

Виконавиця також писала саундтреки до фільмів "Любовь-морковь 2, 3", "8 первых свиданий", "Ночные сёстры", "Каникулы любви". Також вона створила дитячі книги разом з треками "Барбарики. Песни и стихи", "У друзей нет выходных", "Новые стихи и песни для детей".

Де зараз Любаша і що каже про війну

Протягом останніх років співачка влаштувала театр для дітей та дорослих "Зебра в клеточку" і однойменний анімаційний серіал. Паралельно вона працює у власному театрі.

Також артистка брала участь у шоу "Суперстар! Возвращение" на пропагандистському телебаченні. Однак вона не виграла у цьому проєкті. Лєра Кудрявцева поставила авторці пісень нуль балів, тому вона навіть не виходила на сцену на оголошення результатів.

Любаша у 2021 році з'являлась на ТБ, фото з мережі

Співачка не говорить війну Росії проти України. Схоже, її не цікавить, що росіяни вбивають українців та бомблять інфраструктуру. Також неможливо знати її сторінку в інстаграмі. Ймовірно, авторка пісень втомилась від публіки й веде спокійне життя поза камерами.

Любаша в останні роки, фото з мережі

Любаша мовчить про війну Росії проти України, фото з мережі

Любаша тепер не веде інстаграм, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну акторка Тетяна Філатова. Вона народилась у Харкові, але збудувала кар'єру в країні-агресорці.