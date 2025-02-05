Народилась у Запоріжжі та була популярною у 90-х: як змінилась співачка Любаша і що каже про війну
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Співачка, ймовірно, продовжує жити в Росії
Чимало уродженців України, прославившись на батьківщині, продовжили будувати кар'єру в Росії. Наприклад, Артем Умріхін з популярного колись в Україні гурту Artik & Asti, який мовчить про війну. А от у 90-х була відомою виконавиця Любаша, справжнє ім'я якої Тетяна Залужна.
Якою була кар'єра Тетяни Залужної, де вона зараз, і чи виступила проти війни, з'ясував "Телеграф".
Що відомо про Любашу
Тетяна Залужна народилась у Запоріжжі у 1967 році. Навчалась у музичній школі. Вищу освіту здобувала в Запорізькій інженерній академії, а паралельно співала у вокальному колективі. Після вишу почала працювати у дослідницькому інституті титана, однак відчувала, що це не її.
Так, Тетяна влаштувалася у Запорізьку обласну філармонію. У 1996 році вона написала музику до пісні "Балерина", яку виконувала Ірина Алегрова. Згодом відбулося знайомство Залужної з композитором Аркадієм Укупником. Вона писала тексти, а він — музику до різних треків. У їхній співпраці вийшло 20 пісень, зокрема "Амстердам", "Маэстро джаза" та інші.
У 1998 році Залужна познайомилась з Аллою Пугачовою. Так, виконавиця дебютує на концерті "Різдвяні зустрічі" під псевдонімом Любаша. З того часу співачка переїхала з чоловіком і дітьми у Москву. У 2002 році Любаша випустила спільний з Пугачовою альбом "А был или мальчик". До нього увійшло 10 треків, більшість з яких написала українка. Найпопулярніші з них — "Будь или не будь", "За столиком в кафешке", "Холодно в городе", "Ты там, а я там".
Любаша ставала все популярнішою, й вона почала писати треки для багатьох артистів:
- "Перелётная птица" — для Христини Орбакайте;
- "Полетели сквозь окна" — для Філіпа Кіркорова;
- "Изучай меня по звёздам" — для Наталії Ветлицької;
- "Я прикольная" — для Анастасії Стоцької.
У 2005 році Любаша влаштувала концерт-бенефіс "Изучай меня по звёздам" у Кремлі. На ньому протягом 4 годин виступали російські артисти. Незабаром виконавиця відкрила власний заклад "Театр песни Любаши".
Також Любаша у співавторстві створила альбом "Трали-вали" для Вєрки Сердючки, куди увійшли всім відомі треки "Хорошо красавицам", "А я смеюсь", "Трали-вали", "Бери всё (что у меня есть)". Пісню Тіни Кароль "Ключик" також написала Любаша.
Виконавиця також писала саундтреки до фільмів "Любовь-морковь 2, 3", "8 первых свиданий", "Ночные сёстры", "Каникулы любви". Також вона створила дитячі книги разом з треками "Барбарики. Песни и стихи", "У друзей нет выходных", "Новые стихи и песни для детей".
Де зараз Любаша і що каже про війну
Протягом останніх років співачка влаштувала театр для дітей та дорослих "Зебра в клеточку" і однойменний анімаційний серіал. Паралельно вона працює у власному театрі.
Також артистка брала участь у шоу "Суперстар! Возвращение" на пропагандистському телебаченні. Однак вона не виграла у цьому проєкті. Лєра Кудрявцева поставила авторці пісень нуль балів, тому вона навіть не виходила на сцену на оголошення результатів.
Співачка не говорить війну Росії проти України. Схоже, її не цікавить, що росіяни вбивають українців та бомблять інфраструктуру. Також неможливо знати її сторінку в інстаграмі. Ймовірно, авторка пісень втомилась від публіки й веде спокійне життя поза камерами.
Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну акторка Тетяна Філатова. Вона народилась у Харкові, але збудувала кар'єру в країні-агресорці.