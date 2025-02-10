Поставив на місце путініста Кадирова: що відомо про онука Степана Бандери, який є його тезкою

Онук видатного революціонера періодично з'являється в медіа

У лідера Організації українських націоналістів, політичного діяча Степана Бандери, якого вбив радянський шпигун в Мюнхені, є п'ятеро онуків: Орест, Софія, Богдана, Олена та Степан. Найчастіше у медійному просторі з'являється саме його повний тезка.

Що відомо про онука Степана Бандери, чим він займається, знає "Телеграф".

Онук Степана Бандери

Степан Бандера народився у 1969 році. Він мешкає у Канаді, куди потрапив з частиною родини лідера ОУН. Родичі Бандери розділилися між Канадою та Німеччиною через переслідування радянських шпигунів. Чоловіка називають Стефко.

Онук Бандери працював у Канаді журналістом. Він починав з газети, а потім влаштувався у програму розслідувань W5. Також Степан долучався до створення понад 30 документальних стрічок. За фільм Healing hands разом з командою виграв престижну нагороду Canadian Screen Award. Йшлося про документалку, як канадські лікарі-хірурги приїжджали в Україну, аби проводити операції жертвам війни.

Онук Степана Бандери - повний тезка, фото kp.ua

Згодом протягом 12 років онук Бандери жив в Україні. Він їздив з презентаціями по країні, розповідаючи про свою родину. Однак повернувся у Канаду у 2009 році, оскільки була 25-та річниця від смерті його батька. Тоді він познайомився з Аретою Гавричинською, яка стала його дружиною. Так, чоловік залишився в Канаді, але періодично приїжджав в Україну.

Степан Бандера займався журналістикою, скриншот з відео

У 2010 році Степана Бандеру посмертно відзначили званням Героя України, яке надав йому тодішній президент Віктор Ющенко. Так, нагороду прийняв онук лідера ОУН. Однак прийшовши до влади, Янукович подав до суду на таке рішення попередника й указ про надання звання Героя скасували.

Онук Бандери приймав його звання Героя України, фото Tochka.net

Згодом з'явилась ініціатива перепоховати борця за незалежність України на батьківщині. Однак його онук висловився проти такої ідеї під час президентства Януковича. Степан сказав, що така ідея не на часі, оскільки перепоховання Бандери має об'єднувати суспільство, а не навпаки. Для цього на думку онука лідера ОУН, треба проводити просвітницьку роботу з населенням, щоб люди не вірили в фейки про його дідуся.

Онук Бандери був проти, щоб його перепоховували, скриншот з відео

Онук Бандери періодично з'являвся в українському інформаційному просторі. У 2014 році він приїжджав на батьківщину з місією спостерігачів з Канади на президентські вибори. У той період Степану вдалося поспілкуватися з військовими, котрі пішли в АТО. Вони вразили чоловіка своєю мужністю та силою духу. Водночас Бандера зазначив, що зустрічав багато російськомовних патріотів, тому не вважає це проблемою.

"Я ж свого часу 12 років прожив в Україні та зустрічав багато російськомовних українських патріотів. Не бачу в тому нічого дивного, це — реальність України. Говорити російською і бути українським патріотом — не суперечить одне одному", — казав Степан у 2015 році.

У 2020 році онук Бандери працював з колишньою очільницею МОЗ Уляною Супрун. Він займався просуванням стрічки про війну Росії проти України "Наші котики" режисера Володимира Тихого. У кінороботі йдеться про реальні історії бійців АТО.

Бандера просував стрічку "Наші котики", фото "Терен"

Після початку повномасштабного вторгнення Степан почав частіше давати інтерв'ю медіа. Він відповів на погрози глави Чечні, путініста Кадирова про те, що треба вбити Бандеру, попри те, що лідера ОУН вже немає багато років серед живих. Онук порадив йому опинитися в Чорнобаївці, де українські військові успішно вбивали окупантів.

Онук Бандери відповів путіністу Кадирову, фото "Суспільне"

Чоловік, ймовірно, продовжує жити в Канаді. Він не веде соціальні мережі. Іноді він з'являється в інфопросторі, де коментує війну Росії проти України та розповідає про свого легендарного дідуся.

Онук Бандери дає інтерв'ю журналістам, скриншот з "Говорить великий Львів"

Степан Бандера розповідає про постать свого дідуся-революціонера, скриншот з "Говорить великий Львів"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила Степана Бандери. Він похований не в Україні.