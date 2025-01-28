Вийшла на пенсію у 35 років та рідко зʼявляється на публіці: що каже про війну акторка "Морозко" Сєдих і який вигляд має

Акторка перебуває на пенсії

Наталія Сєдих — відома радянська акторка, яка починала кар'єру як балерина. Вона зіграла роль Настіньки у фільмі "Морозко", який був популярним у часи Радянського Союзу. Згодом акторка припинила зніматися у кіно. Нещодавно ми розповідали про смерть радянського актора Ігора Янковського.

"Телеграф" розповість про кар'єру Наталії Сєдих, і що вона каже про війну Росії проти України.

Що відомо про Наталію Сєдих

Майбутня акторка народилась у 1948 році у Москві. З 4 років почала займатися фігурним катанням і навіть стала кандидаткою до олімпійської збірної. Однак згодом вирішила податися у балет. Після закінчення училища Сєдих почала виступати на сцені Великого театру, де працювала 20 років.

Наталія Сєдих була балериною

У 15 років дівчині запропонували знятися у кіно. В училищі тоді негативно поставилися до того, що Сєдих пропускатиме пари, тож їй доводилось вчитися між зніманнями. Так, Наталія зіграла роль Настіньки у фільмі-казці "Морозко" у 1964 році. Фільм був популярним по всьому Радянському Союзі.

Наталія Сєдих у фільмі-казці "Морозко"

Згодом Сєдих зіграла у стрічці-казці "Вогонь, вода і…мідні труби", де перевтілилась у дівчину Альонушку. Успішною для акторки стала кінокартинка "Блакитний лід". Там вона зіграла фігуристку, яка після поразки вирішує піти зі спорту.

Сєдих у стрічці "Вогонь, вода і…мідні труби"

Останнім фільмом Сєдих, перед тим, як зробити велику паузу, був "Любов до трьох апельсинів". Знімання відбувалися довго, тож після цієї стрічки акторка вирішила завершити кар'єру. Сєдих навіть просила працівників кіностудій видалити її дані з баз.

У 35 років акторка вийшла на пенсію як балерина. Вона хотіла повністю переїхати до чоловіка у Санкт-Петербург, але застала його з іншою. З того часу вона вирішила, що не буде виходити заміж. Так, Сєдих стала працювати у театрі "Біля Микитських воріт".

Такий вигляд мала Сєдих у молодості

Однак у 90-х Наталія знову повернулась у кіно, щоправда на невеликі та епізодичні ролі. Зокрема, з'являлась у стрічках "Я вільний, я нічий", "Синоптик", "Найкраща пора року".

Де зараз Сєдих і що каже про війну

У 2018 році акторка взяла участь у програмі "Ідеальний ремонт". Команда покращила вигляд квартири Сєдих, зокрема, зробила одну з кімнат у будуарному стилі.

Так переробили одну з кімнат у квартирі Сєдих

Зараз акторка веде непублічне життя. Вона не з'являється на заходах і рідко дає інтерв'ю.

Наталія Сєдих у зрілому віці

У 2024 році Сєдих поділилась журналістам, як знімали стрічку "Морозко". Вона розповіла, що сніг на її віях з'явився завдяки поєднанню вати та клею для вусів. Акторка тримає себе у формі: при зрості 158 сантиметрів важить 50 кілограмів. Також вона робить ін'єкції, аби мати молодший вигляд.

Наталія Сєдих зараз

Водночас Сєдих не висловлюється про війну Росії проти України. Вона не робила заяв ні про окупацією Росією Криму, ні про збройну агресію на Донбасі, ні про повномасштабну війну країни-окупантки. Зараз акторці — 76 років, і вона перебуває на пенсії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну ведучий "Поки всі вдома" Кізяков. Його програму дивилися в Україні в 90-х.