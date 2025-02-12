"Все круто замешано". Украинский историк дал определение "русского мира"

В единых идеологиях лишним элементам нет места, но только не в кремлевской пропаганде

Пропагандируемая Кремлем идеологическая доктрина "русского мира" является мешаниной авторитарной империалистической политической идеологии, истории, философии и религии. При этом граждане РФ, разделяющие его идеи, не видят противоречий в нем.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал украинский историк, педагог и блогер Виталий Дрибница. Он объяснил, почему концепцию "русского мира" разделяет не только власть, но и рядовые россияне.

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— У нас многие исследуют этот вопрос и даже есть соответствующие законодательные акты, которые говорят об идеологии "русского мира". Это определенный симбиоз нацистских воззрений, тоталитаризма (практики и теории). Он пересекается с российским шовинизмом и памятью о тысячелетней России, — говорит историк.

По его словам, все это круто замешано на псевдоправославии, потому что назвать церковь православной в религиозном плане мало кто может.

— Там даже есть какие-то либеральные вещи. То есть много компонентов. И этим уже занимаются историки профессионально, когда раскладывают по полочкам, что они потащили из нацизма, что — из общетоталитарной идеологии, что — из традиционных ценностей XVI-XVIII века. Это не единая идеология. Либерализм, нацизм, коммунизм — довольно единые идеологии, где лишним элементам практически нет места. А тут сочетается какое-то православие с пренебрежением к другой религии, — добавляет блоггер.

По его мнению, эта доктрина удобна и режиму, и населению.

— Население находится в плену мифов, и эти мифы иногда противоречат друг другу. Но в воображении россиян эти мифы каким-то образом сочетаются. Ну, и я общаюсь не с государственными чиновниками. Я общаюсь со среднестатистическим и немного ниже россиянином, — рассказал Виталий Дрибница.

Напомним, ранее он назвал пять причин, по которым украинцы поверили российской пропаганде.