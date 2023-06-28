Рівно 30 років від дня народження загиблого Героя України: як виглядав у дитинстві Дмитро "Да Вінчі"

Одна з чотирьох сестер Дмитра хоче наслідувати приклад воїна

У червні 2023 року родина Героя України та командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, який загинув під Бахмутом 7 березня того року, показала його архівні дитячі фото.

Що треба знати:

1 листопада, цієї суботи, Дмитру Коцюбайлу виповнилося б 30 років

Він був дбайливим старшим братом і підтримував своїх сестер з дитинства

Прізвисько "Да Вінчі" Дмитро отримав за талант до малювання

Рідні досі журяться за його загибель і відвідують на Аскольдовій могилі

Цієї суботи, 1 листопада, воїну виповнилося б 30 років. В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" близькі загиблого воїна розповіли, що Дмитро був цілеспрямованою дитиною та дуже дбайливим братом. Загалом у родині Оксани Коцюбайло, мами Да Вінчі, було шестеро дітей: Мар'яна, Іван, Дмитро, близнюки Олександра та Ангеліна, і Каріна.

Сім’я Да Вінчі

Мама розповіла, що Да Вінчі був наполегливим з дитинства, але завжди любив своїх молодших сестер. Він дбав про них, допомагав виховувати і ніколи не ставив розваги вище за сім’ю. Його прізвисько пов’язане з талантом – він гарно малював. "Мої колеги по роботі ніколи не говорили: "Як там твій Діма?", а: "Як там твій Да Вінчі?". Він малював, тому його так прозвали", — розповіла Оксана Коцюбайло.

Мама Дмитра Коцюбайла Оксана. Фото: Роман Ніколаєв

Дмитро Коцюбайло із сестрою Сашею

Молодша сестра Дмитра Каріна хоче продовжити справу брата, щоб він нею пишався. Поміж ними різниця 9 років."Його це тішило: "Я тобі допоможу всім, чим зможу. Роби". Того року у мене не вийшло, тому пробуватиму цього року вступати на прикордонника. Я розумію, що йде війна, але треба наших хлопців замінювати. Вони теж змучилися, їм потрібен відпочинок", — сказала Каріна.

Каріна Коцюбайло. Фото: Роман Ніколаєв

Старша на два роки сестра Мар’яна також розповіла про талант брата. Вона завжди дивувалася тому, як точно він може перенести на папір все, що бачить. Дмитро хрестив її сина Сашка і, за словами сестри, був чудовим хрещеним батьком. Незважаючи на те, що він молодший на два роки, Дмитро став для Мар’яни старшим братом. Завжди був готовий вислухати і дати слушну пораду.

"Коли він приїхав на хрестини, привіз тризуб і хрестики, тризуб Саша досі носить. Пам’ятаю, він стоїть у церкві і не знає, що з маленькою дитиною робити. Запитує: "А де тут ручки?" Малюка треба роздягнути, а йому страшно… Того ж дня Діма поїхав, одразу повернувся назад. Приїхав лише на один неповний день – хрестити Сашка, як він обіцяв. І все, повернувся назад", — розповіла Мар’яна.

Дмитро Коцюбайло з хрещеником Олександром

Сестри та мама досі не можуть повірити у загибель улюбленого брата та сина. Як тільки видається можливість, вони одразу ж їдуть на Аскольдову могилу, де похований Дмитро Коцюбайло.

"Я не до кінця можу прийняти цю втрату. Він був частиною нашої родини, великою частиною нашої сім’ї – і зараз цієї частини не стало. Там дуже велика порожнеча. Можливо, це десь егоїстично з мого боку, бо це ніби я хочу заглушити свій біль, але прийняти таке… Так, люди гинули, люди гинуть. Але прийняти цю втрату мені дуже складно. Бо він був більший за брата, він заміняв батька", — сказала сестра Олександра.

Сім’я Коцюбайло. Фото: Роман Ніколаєв

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що кохана Да Вінчі Аліна Михайлова розповіла подробиці того дня, коли загинув Дмитро Коцюбайло. Дівчина ледве стримувала сльози, знову повертаючись у пам’яті до цього страшного дня.