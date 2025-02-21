Просто некрофілія: друге місце за довірою росіян займає мертвий Жириновський

У рейтингу є ще один "мертвий авторитет"

Уже кілька років як померлий Володимир Жириновський посів друге місце за довірою росіян, відразу після очільника Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", такі дані були оприлюднені політологом Вадимом Денисенком під час презентації соціологічного дослідження "Росія напередодні переговорів. Соціально-політичні настрої росіян: січень — лютий 2025".

"Жириновському довіряють 76% населення Російської Федерації на сьогоднішній момент. Це парадоксальна історія, про яку можна багато говорити з психологічного погляду — про "некрофілію" російської політики та російського суспільства. Але це насправді важливий момент", — зазначає Вадим Денисенко.

Цікаво, що ще одним "мертвим авторитетом", за даними дослідження: є покійний Євген Пригожин, якому "довіряють" 44% росіян.

Також політолог звернув увагу на зменшення довіри до голови уряду РФ Михайла Мішустіна, що, на його думку, є відображенням загальної тенденції до збільшення недовіри до дій російських урядовців.

"Дуже важливо звернути на 42%, які вважають, що їхні проблеми – через некомпетентність уряду. Це, напевно, буде одним із важливих трендів на наступне півріччя як мінімум – тому що ситуація, як би не розвивались переговори, в економічному плані не буде покращуватися, очікування достатньо негативні", — вважає Вадим Денисенко.

Зауважимо, що соціологічне дослідження "Росія напередодні переговорів. Соціально-політичні настрої росіян: січень-лютий 2025" проводилось у формі телефонного опитування. Було опитано 1200 респондентів, похибка становить 2,85%. Опитування проводилося 10 днів тому, до початку активної фази нинішнього так званого "переговорного процесу".

Раніше "Телеграф" розповідав, що війна — не головна проблема росіян, тому результати опитування здивували.