Уже готуються. Росія планує оголосити про "перемогу" у війні

Кремль застосовує штамп "ворогів миру"

Російські пропагандисти отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин вторгнення. Ворожа армія та спецслужби держави-агресора Росії за вказівкою з Кремля активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації всередині нашої держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу нашим Силам безпеки і оборони у боротьбі з окупантами.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки. Там зазначили, що серед ключових наративів ворожих інформаційних атак ― "Захід зрадив Україну", "Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон", "США і Росія про все домовились за спиною України", "Українська влада ― нелегітимна", "Українська армія програє на фронті", "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".

"В Росії готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" ― 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни. Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу Росії над НАТО", оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом", — йдеться у повідомленні.

В ГУР зазначили, що спецслужбам держави-агресора кремлівські вожді доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року.

"Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди росії ― статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту. У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки ― нарощують підтримку нашої держави. Для таких європейських урядів Кремль застосовує штамп "ворогів миру", — пишуть в ГУР.

Раніше "Телеграф" писав, що російський президент Володимир Путін раптом оголосив про нібито готовність Москви повернутися до переговорного процесу щодо ситуації в Україні.