Учасники перемовин не є державними посадовцями

Представники США та Росії останніми місяцями ведуть таємні переговори щодо України у Швейцарії. Остання зустріч відбулася минулого тижня, коли тривала Мюнхенська конференція з безпеки 2025.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, обізнані з питанням. За словами співрозмовників видання, цей "побічний канал" почав діяти після перемоги президента США Дональда Трампа на виборах 5 листопада.

Учасники перемовин мають дипломатичний досвід і досвід у службах безпеки. Проте вони не є державними посадовцями, і залишається неясним, чи були вони уповноважені їхніми урядами, повідомили два джерела. Один зі співрозмовників додав, що принаймні деякі радники Трампа знають про ці зустрічі.

Які саме питання обговорювалися на цих зустрічах, та відколи вони тривають, невідомо. Також немає ясності щодо того, чи була на них присутня Україна.

Як повідомляв "Телеграф", The Economist пише, що учні заяви президента США Дональда Трампа можуть свідчити про те, що він хоче усунути очільника України Володимира Зеленського. Адже вважає його "незручним" для досягнення миру.