Просто некрофилия: второе место по доверию россиян занимает мертвый Жириновский

В рейтинге есть еще один "мертвый авторитет"

Уже несколько лет как умерший Владимир Жириновский занял второе место по доверию россиян сразу после главы России Владимира Путина.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", такие данные были обнародованы политологом Вадимом Денисенко во время презентации социологического исследования "Россия накануне переговоров. Социально-политические настроения россиян: январь — февраль 2025 года".

"Жириновскому доверяют 76% населения Российской Федерации на сегодняшний момент. Это парадоксальная история, о которой можно много говорить с психологической точки зрения — о "некрофилии" российской политики и российского общества. Но это действительно важный момент", — отмечает Вадим Денисенко.

Интересно, что еще одним "мертвым авторитетом", по данным исследования, есть покойный Евгений Пригожин, которому "доверяют" 44% россиян.

Также политолог обратил внимание на уменьшение доверия к главе правительства РФ Михаилу Мишустину, что, по его мнению, является отражением общей тенденции к увеличению недоверия к действиям российских чиновников.

"Очень важно обратить на 42%, которые считают, что их проблемы – из-за некомпетентности правительства. Это, наверное, будет одним из важных трендов на следующее полугодие как минимум – потому что ситуация, как бы ни развивались переговоры, в экономическом плане не будет улучшаться, ожидания достаточно отрицательные", — считает Вадим Денисенко.

Заметим, что социологическое исследование "Россия в преддверии переговоров. Социально-политические настроения россиян: январь-февраль 2025 года" проводилось в форме телефонного опроса. Были опрошены 1200 респондентов, погрешность составляет 2,85%. Опрос проводился 10 дней назад до начала активной фазы нынешнего так называемого "переговорного процесса".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что война — не главная проблема россиян, поэтому результаты опроса удивили.