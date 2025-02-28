Племінники закинули могилу, отримавши спадщину: як виглядає місце поховання зірки радянської естради Зикіної

У 2012 році на могилі радянської артистки встановили красивий пам’ятник

Людмила Зикіна — відома радянська співачка, виконавиця шлягеру "Течет река Волга" та тисячі інших пісень. Вона була справжньою зіркою свого часу із непростою долею. Артистка померла влітку 2009 року, а в 2012 році на її могилі встановили красивий пам’ятник.

"Телеграф" розповість, як тепер виглядає могила Людмили Зикіної і чому не дозволяють її доглядати шанувальникам зірки.

Людмила Зикіна в молодості

Людмила Зикіна — де вона похована і як виглядає її могила

Людмила Зикіна — справжня зірка російської естради. Вона народилася 10 червня 1929 року в Москві, і з дитинства виявляла інтерес до співу. Батько мріяв, що вона стане льотчицею, проте доля склалася інакше – Зикіна завоювала серця радянських людей своїми піснями. У її репертуарі близько двох тисяч композицій, багато народних пісень, серед яких шлягер "Течет река Волга", яку знали всі у Радянському союзі. Артистка була удостоєна всіляких радянських премій та нагород, також вона багато гастролювала за кордоном та зі своїм хором.

Співачка померла у віці 80 років – 1 липня 2009 року в Москві. Зикіна довго і важко хворіла на цукровий діабет, а перед самою смертю перенесла ще й інфаркт. Її поховали з військовими почестями на Новодівичому цвинтарі в Москві.

У липні 2012 року на могилі Людмили Зикіної встановили пам’ятник, який створив вірменський скульптор Фрідріх Согоян. Він представляє собою бронзову фігуру співачки, встановлену на горизонтальний постамент з полірованого сірого граніту. На пам’ятнику з одного боку виведено ім’я співачки, а з іншого — дати життя та смерті, вигравірувані та вкриті сусальним золотом. Скульптура Людмили Зикіної представлена у вигляді співачки в концертному вбранні — у доівгій сукні, її волосся зібрано в акуратну зачіску, руки складено.

У 2023 році в мережі з’явилася інформація, що могила радянської зірки стоїть занедбана та не доглянута. А коли шанувальники хотіли зайнятися облаштуванням місця поховання, адміністрація кладовища заборонила це робити.

Як виявилося, за правилами, прибирати могили на Новодівичому цвинтарі мають право лише спадкоємці. Оскільки у людмили Зикіної не було дітей, її могилу могли прибирати лише племінники. Проте племінниця співачки померла кілька років тому, а племінник Сергій, якому дісталася основна спадщина, закинув могилу. І взагалі, ніхто зі знайомих не знає, де він зараз.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому дісталася мільярдна спадщина Олександра Градського. Ділили майно, доки могила заростала бур’яном.