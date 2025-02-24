На кладовищі стоїть копія пам’ятника: як виглядає могила молодої дружини Сталіна та чому вона вбила себе

Вважається, що молода жінка застрелилася із пістолета свого брата

Надія Алілуєва – молода дружина Сталіна, яка народила йому дітей. Вона була на 21 рік молодша за нього і наклала на себе руки після сварки з чоловіком. Її поховали на Новодівичому цвинтарі в Москві, проте оригінал її пам’ятника вивезли з місця поховання.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила Надії Аллілуєвої, яка була другою дружиною Сталіна та померла у віці 31 року.

Дружина Сталіна — як вона померла

Ще 1917 року 15-річна Надія без пам’яті закохалася у майбутнього вождя народів, який повернувся із сибірського заслання. Через два роки вони одружилися, проте горда Надя прізвище чоловіка Йосипа Сталіна не взяла. У 1921 році у них народився син Василь, а 1926-го – дочка Світлана.

Кажуть, що Надія Аллілуєва не хотіла бути звичайною домогосподаркою, вона прагнула вчитися та розвиватися, була активною та енергійною молодою жінкою. При цьому вона зверталася до старшого на 21 рік чоловіка на "Ви". І це йому не дуже подобалося. Згодом Надія та Сталін почали часто сваритися.

7 листопада 1932 року, у річницю Жовтневої революції, між Сталіним та його молодою дружиною сталася чергова серйозна сварка. Після лайки Надія не витримала і пішла з дому, а в ніч із 8 на 9 листопада її знайшли мертвою.

За офіційною версією, 31-річна дружина Сталіна застрелилася з пістолета свого брата. Серед версій суїциду була і сварка подружжя, і часті головні болі, якими мучилася молода жінка. Також була версія, що її застрелив Сталін.

Могила Надії Аллілуєвої — як вона виглядає

Дружину Сталіна поховали на Новодівичому цвинтарі в Москві. На могилі Надії встановили високий пам’ятник із бюстом із білого мармуру з написом "Надія Сергіївна Аллілуєва-Сталіна 1901-1932 член ВКПБ від І.В. Сталіна".

Кажуть, що раніше поряд із могилою стояла лавочка, на якій Сталін годинами сидів на самоті, коли навідувався до могили дружини. Однак тепер немає ні лавки, ні пам’ятника роботи знаменитого радянського скульптора І. Д. Шадра. Як виявилось, оригінал цього постаменту передали на зберігання до Третьяковської галереї, а на могилі встановлено копію.

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