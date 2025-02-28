Племянники закинули могилу, получив наследство: как выглядит место захоронения звезды советской эстрады Зыкиной

В 2012 году на могиле советской артистки установили красивый памятник

Людмила Зыкина — известная советская певица, исполнительница шлягера "Течет река Волга" и тысяч других песен. Она была настоящей звездой своего времени с непростой судьбой. Артистка умерла летом 2009 года, а в 2012 на ее могиле установили красивый памятник.

"Телеграф" расскажет, как теперь выглядит могила Людмилы Зыкиной и почему не разрешают за ней ухаживать поклонникам звезды.

Людмила Зыкина в молодости

Людмила Зыкина — где она похоронена и как выглядит ее могила

Людмила Зыкина — настоящая звезда российской эстрады. Она родилась в 10 июня 1929 в Москве, и с детства проявляла интерес к пению. Отец мечтал, что она станет летчицей, однако судьба сложилась иначе — Зыкина завоевала сердца советских людей своими песнями. В ее репертуаре около двух тысяч композиций, много народных песен, среди которых шлягер "Течет река Волга", которую знали все в Советском союзе. Артистка была удостоена всевозможных советских премий и наград, также она много гастролировала за границей и со своим хором.

Певица умерла в возрасте 80 лет — 1 июля 2009 года в Москве. Зыкина долго и тяжело страдала сахарным диабетом, а перед самой смертью перенесла еще и инфаркт. Ее похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище в Москве.

В июле 2012 года на могиле Людмилы Зыкиной установили памятник, который создал армянский скульптор Фридрих Согоян. Он предсталвдляет собой бронзовую фигуру певицы, установленную на горизонтальный постамент из полированного серого гранита. На памятнике с одной стороны выведено имя певицы, а с другой — даты жизни и смерти, выгравированные и покрытые сусальным золотом. Скульптура Людмилы Зыкиной представлена в виде певицы в концертном наряде — в платье до пола, ее волосы собраны в аккуратную прическу, руки сложены.

В 2023 году в сети появилась информация, что могила советской звезды стоит заброшена и не ухожена. А когда поклонники хотели заняться обустройством места захоронения, администрация кладбища им запретила это делать.

Как оказалось, по правилам, убирать могилы на Новодевичьем кладбище имеют право только наследники. Поскольку у людмилы Зыкиной не было детей, ее могилу могли убирать только племянники. Однако племянница певицы умерла несколько лет назад, а племянник Сергей, которому досталось основное наследство, забросил могилу. И вообще, никто из знакомых не знает, где он сейчас.

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