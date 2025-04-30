Самогубство у фюрербункері: якими були останні години життя Адольфа Гітлера та його останнє фото

Фюрер одружився за 36 годин до своєї смерті і разом із дружиною закінчив життя самогубством

Один із найкривавіших тиранів 20 століття Адольф Гітлер закінчив своє життя зі страхом, у відчаї та відмові нести відповідальність за злочини, від яких постраждали сотні тисяч людей у цілому світі. Завдяки своєму самогубству 30 квітня 1945 року в одному із підземних бункерів Берліна він втік від покарання, яке б його чекало за вбивство мільйонів невинних життів.

За офіційними даними, Гітлер застрелився, а його дружина Єва Браун прийняла ціанід. Попередньо вони вбили свою улюблену собаку Блонді. З дня смерті фюрера минуло рівно 80 років.

Останні години життя Адольфа Гітлера

Гітлер попрощався зі своїм найближчим соратником, подякував йому за роки служби. Після цього він пішов до своєї кімнати разом із Євою Браун, яка стала його дружиною напередодні. За офіційними даними, він зробив собі постріл у голову з пістолета Walther PPK.

Адольф Гітлер та Єва Браун. Фото: Getty Images

За даними ФСБ, які оприлюднили у 2022 році, Ганс Баур, особистий пілот Гітлера, свідчив для НКВС у грудні 1945 року, фюрер не виходив із бункера останні кілька днів. За словами соратника диктатора, Гітлер виглядав, як людина, яка "змирилася з поразкою і готується накласти на себе руки". Пілот зазначив, що до кінця квітня 1945 оточення фюрера не знало його намірів щодо самогубства.

"Тільки 30 квітня в другій половині дня Він мене викликав разом з моїм ад'ютантом. Гітлер зустрів мене в передній і провів до себе в кімнату. Він подав мені руку і сказав: "Баур, я хочу з вами попрощатися. Я хочу подякувати Вам за всі роки служби", — розповів Баур.

За інформацією ФСБ, Адольф Гітлер і Єва Браун обоє застрелилися. Їхні тіла облили бензином і спалили в саду.

Гітлер у робочому кабінеті в резиденції «Гніздо орла», січень 1945 року. Фото: Getty Images

Останнє фото Адольфа Гітлера

Знімок зроблений наприкінці квітня 1945 року за кілька годин до смерті фюрера. Його оприлюднили на Businessinsider. На фото зафільмований момент, коли Гітлер піднімається востаннє зі свого бункера, щоб подивитися на Берлін. Тоді він побачив зруйноване місто, підірвані будівлі і мертвих людей просто на дорозі. Тоді диктатор зрозумів, що для нього настав кінець.

Гітлер був поруч зі своїм соратником — офіцером СС. Однак невідомо, хто зробив цей знімок.

Коли бункер захопили радянські війська, були виявлені обгоріла станки, які ідентифікували за допомогою зубних протезів. У 2018 році вчені із Франції дослідили фрагменти черепа, які зберігалися в архівах ФСБ і підтвердили їхню автентичність.

Могила Гітлера та Браун, яку розкопали радянські солдати у липні 1945. Фото: Getty Images

Однак попри це, ще з 1945 року ширилися теорії про те, що Гітлер не вбивав себе, а втік із Німеччини за допомогою незаконних маршрутів нацистів. У жовтні цього ж року надійшов звіт до ЦРУ, у якому зазначалося, що диктатор міг перебувати у спа-готелі в місті Ла-Фальда, Аргентина, власниця якого була прихильницею Гітлера.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про нащадків Гітлера. За деякими даними, фюрер був геєм та не міг мати дітей, за іншими, він мав багато жінок і має позашлюбного сина.