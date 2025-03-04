Гігантський постамент і дивна скульптура: як виглядає могила ексмера Москви Лужкова, який ненавидів Україну

Лужков був персоною нон-грата в Україні, при цьому мав Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня

Юрій Лужков — колишній міський голова Москви, який керував містом з 1992 по 2010 рік. Він відомий тим, що був великим українофобом та підтримував ідею окупації Криму. Свого часу чиновник був персоною нон-грата в Україні, але Янукович зняв із нього всі санкції. У 2019 році Лужков помер, а на його могилі за два роки встановили дивний пам’ятник з його улюбленим святим.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила Юрія Лужкова на Новодівичому кладовищі у Москві.

Лужков, Путін. Фото: Getty Images

Юрій Лужков — ексмер Москви, який ненавидів Україну

Московському чиновнику Лужкову явно не вистачало роботи у своєму місті, оскільки він постійно ліз і намагався втручатися у політику України. Так, у 2004 році під час Помаранчевої революції мер Москви був союзником Януковича, він їздив українськими містами та агітував підтримувати Віктора Федоровича. Лужков виступав за двомовність в Україні та потепління у відносинах Києва та Москви.

Лужков та Янукович були союзниками. Фото: Getty Images

Відомо, що навіть українофобство Юрія Лужкова у 2004 році не завадило йому отримати Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня за "вагомий особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та Росією" із рук тодішнього президента Леоніда Кучми. А вже у 2008 році за президентства Віктора Ющенка московський мер став персоною нон-грата в Україні за заклики "повернути" Крим Росії. Коли Янукович прийшов до влади у 2010-му, то зняв усі санкції з Юрія Лужкова.

Лужков, Кучма та Путін. Фото: Getty Images

Як виглядає могила ненависника України Лужкова

Колишній міський голова Москви помер 10 грудня 2019 року. Він пішов на 84-му році життя через ускладнення після операції на серці, яку проводили в одній із клінік у Мюнхені.

На похороні Лужкова був Путін. Фото: Getty Images

Поховали ексмера Москви на Новодівичому кладовищі. А через два роки, у 2021-му на його могилі встановили дивний пам’ятник. Він являє собою чотириметровий постамент, на верху якого встановлена скульптура Георгія Побідоносця на коні. Виглядає такий пам’ятник вельми епічно. До того ж, на стінках постаменту можна побачити "звіт" про те, що зробив Лужков на посаді мера Москви.

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