Защебетав російською, як тільки перетнув кордон: де зараз Спартак Субота і чим він промишляє тепер

Інтернет-психолог під час повномасштабної війни втік із України

Спартак Субота — скандальний інтернет-психолог, один зі співавторів проекту "Подкаст-терапія". Після розслідування його діяльності та виявлення обману, популярність цієї медійної особи швидко зійшла нанівець. А минулого року стало відомо, що Спартак незаконно перетнув кордон України і тепер надає свої послуги в Іспанії.

"Телеграф" розповість, що відомо про нинішню діяльність Спартака Суботи та як він позиціонує себе у соціальних мережах.

Спартак Субота — від популярності до забуття

Широку популярність в українському сегменті YouTube Спартак Субота отримав у 2022-2023 роках після виходу "Подкаст-терапії". Це було ютуб-шоу, в якому Спартак, як психолог, спілкувався зі своїм другом-актором і коміком Женею Яновичем. Їхній подкаст зібрав величезну аудиторію не лише в мережі, а й у реальному житті — вони збирали повні зали людей у різних містах.

Окрім подкасту Спартак Субота активно працював над своїм іміджем у медіа, ходив на інтерв’ю, брав участь у соціальних проектах та підтримці ЗСУ. Також він активно спілкувався з шанувальниками у соцмережах та став справжнім кумиром для підлітків.

Проте сплеск популярності Спартака був нетривалим. Навесні 2023 року вийшло розслідування онлайн-медіа "Свідомі", яке вивело на чисту воду справжню особу Суботи. Як виявилося, його звинувачували в роботі на ОПЗЖ, сексі з клієнтками, а найбільше у брехні про свою освіту та професійну діяльність.

Після цього розслідування співавтор "Подкаст-терапії" Женя Янович записав відеозвернення, в якому заявив, що їхній проект закривається. І взагалі сказав, що був обдурений Спартаком і припинив спілкування з ним після викриття.

Після скандалу та відходу з проекту Яновича Субота відкидав усі звинувачення. А потім навіть спробував перезапустити "Подкаст-терапію" з дівчиною-співавторкою, проте колишню популярність проекту повернути не вдалося і згодом він припинив своє існування.

Де зараз Спартак Субота

У 2024 року українські ЗМІ облетіла новина про те, що Спартак Субота виїхав з України. І зроблено це було, нібито незаконно — заплативши хабар прикордонникам. Таку інформацію поширив у мережі блогер-пліткар Безпалов. Пізніше стало відомо, що психолог подавав документи, щоб оформитись як український біженець в Іспанії.

Паралельно з втечею змінилася і сторінка Суботи в Instagram, де він має 111 тисяч підписників. Виглядає так, що тільки-но психолог перетнув кордон у серпні 2023 року, так відразу перейшов на російську мову спілкування. До виїзду за кордон він писав пости та записувала відео українською мовою.

В описі сторінки Instagram Спартак Субота зараз позиціонує себе як когнітивно-поведінковий і схема-терапевт, лектор, кандидат психологічних наук. А місцем його проживання позначено Барселону.

Як видно з його сторінки, психолог і далі записує ефіри з лекціями з психології російською мовою. До речі, за мову йому часто прилітає в коментарях, на що Спартак іноді відповідає у хамській манері. Також він роздає поради дівчатам, як отримати фінансові блага від чоловіків.

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