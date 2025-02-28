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Любила химерні капелюшки і рідко з’являлася на людях: як виглядає дружина експрем’єра Азарова, і де вона зараз

Автор
Галина Струс
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Автор
Микола Азаров втік до РФ разом із дружиною Людмилою
Микола Азаров втік до РФ разом із дружиною Людмилою. Фото Колаж "Телеграф"

Людмила Азарова познайомилася з майбутнім чоловіком випадково

Микола Азаров — колишній прем’єр-міністр України, який був главою уряду під час правління Януковича, і який сильно постарів останнім часом. Після Революції Гідності він, як і багато проросійських політиків, втік до Росії разом із сім’єю. При цьому в Україні мало хто знає, як виглядає дружина Миколи Азарова – Людмила.

"Телеграф" розповість, що відомо про дружину екс-прем’єр-міністра України Людмилу Азарову, і де вона зараз.

Микола Азаров
Микола Азаров. Фото: Getty Images

Дружина Азарова — не публічна особа та любителька капелюшків

Микола та Людмила Азарови познайомилися, будучи студентами. Як розповідала журналістам жінка, це було теплого літнього дня, коли вони з подругами поспішали на пляж. По дорозі побачили палаючий будинок, зупинилися подивитись і розговорилися з іншими очевидцями, серед яких був і Микола Янович. Тоді він запросив її на перше побачення.

Микола та Людмила Азарови фото
Микола та Людмила Азарови

З того часу вони разом усе життя - вже понад 50 років. Примітно, що Людмила на два роки старша за чоловіка — їй зараз 79 років, а йому 77. Жінка завжди була непублічною, навіть коли її чоловік активно будував політичну кар’єру в Україні. Вони рідко з’являлися на публіці разом, практично не давали інтерв’ю, мало розповідали про свою родину. Проте все життя жили душа в душу.

Микола та Людмила Азарови
Микола та Людмила Азарови

На рідкісних фотографіях у мережі можна побачити, що Людмила Азарова більше схожа на звичайну домогосподарку. На деяких знімках вона позувала в дивних і химерних капелюшках і фарбувала волосся в темний колір. А з її образами, схоже на те, ніколи не працювали стилісти.

Микола та Людмила Азарови фото
Микола та Людмила Азарови

Коли Микола Азаров зі своїми корумпованими колегами тікав з України після Революції Гідності, вірна дружина Людмила втікла разом із ним. За даними ЗМІ, сім’я експрем’єра спочатку жила в Австрії, а потім перебралася до Росії. Нині вони мають розкішну нерухомість у елітному підмосковному селищі Рубльовка. До речі, там же мешкає і президент України втікач Віктор Янукович, й інші чиновники та олігархи путінського режиму.

Микола та Людмила Азарови

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає елітний особняк у Києві, в якому жив експрем’єр Азаров. Може коштувати мільйони доларів.

Теги:
#Микола Азаров #Рублівка #Людмила Азарова