Гигантский постамент и странная скульптура: как выглядит могила экс-мэра Москвы Лужкова, который ненавидел Украину

Лужков был персоной нон-грата в Украине, при этом имел орден князя Ярослава Мудрого V ступеня

Юрий Лужков — бывший мэр Москвы, который управлял городом с 1992 по 2010 год. Он известен тем, что был большим украинофобом и поддерживал идею оккупации Крыма. В свое время чиновник был персоной нон-грата в Украине, но Янукович снял с него все санкции. В 2019 году Лужков умер, а на его могиле спустя два года установили странный памятник с его любимым святым.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище в Москве.

Лужков, Путин. Фото: Getty Images

Юрий Лужков — экс-мэр Москвы, который ненавидел Украину

Московскому чиновнику Лужкову явно не хватало работы в своем городе, так как он постоянно лез и пытался вмешиваться в политику Украины. Так, в 2004 году во время Оранжевой революции мэр Москвы был союзником Януковича, он ездил по украинским городам и агитировал поддерживать Виктора Федоровича. Лужков выступал за двуязычие в Украине и потепление в отношениях Киева и Москвы.

Лужков и Янукович были союзниками. Фото: Getty Images

Известно, что даже украинофобство Юрия Лужкова в 2004 году не помешало ему получить Орден князя Ярослава Мудрого V степени за "весомый личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Россией" из рук тогдашнего президента Леонида Кучмы. А уже в 2008 году при президентстве Виктора Ющенко московский мэр стал персоной нон-грата в Украине за призывы "вернуть" Крым России. Когда Янукович пришел к власти в 2010, то снял все санкции с Юрия Лужкова.

Лужков, Кучма и Путин. Фото: Getty Images

Как выглядит могила ненавистника Украины Лужкова

Бывший мэр Москвы умер 10 декабря 2019 года. Он скончался на 84-м году жизни из-за осложнений после операции на сердце, которую проводили в одной из клиник в Мюнхене.

На похоронах Лужкова был Путин. Фото: Getty Images

Похоронили экс-мэра Москвы на Новодевичьем кладбище. А спустя два года, в 2021 на его могиле установили странный памятник. Он представляет собой четырехметровый постамент, на верху которого установлена скульптура Георгия Победоносца на коне. Выглядит такой памятник весьма эпично. А к тому же, на стенках постамента можно увидеть "отчет" о том, что сделал Лужков на должности мэра Москвы.

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