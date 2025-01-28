Називав українців "хохлами" і хотів повернутися в СРСР: що каже про війну телеведучий Дмитро Дібров

Телеведучий обрав мовчазну позицію щодо повномасштабного вторгнення

Російський телеведучий, продюсер, режисер і музикант Дмитро Дібров був дуже відомим у пострадянському просторі, як і Тимур Кізяков. В Україні зокрема, шоумен став популярним завдяки шоу "Антропологія", яке сам створив та вів. Проте, у 2014 році телеведучий назвав українців "хохлами" і заявив, що хоче повернутися в СРСР.

Публічних заяв про війну, яку розв’язала Росія, Дібров не робив. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що каже телеведучий про Україну та повномасштабне вторгнення, що відомо про Дмитра Діброва та його особисте життя.

Що відомо про Дмитра Діброва

Дмитро Дібров народився 14 листопада 1959 року у Ростові-на-Дону. Після закінчення факультету журналістики Ростовського державного університету він розпочав свою кар'єру в медіа.

У 1990-х роках Дібров створив і вів програму "Антропологія", яка привернула увагу глядачів своїм незвичайним підходом до інтерв'ю та обговорення різноманітних тем. Згодом він став ведучим російської версії шоу "Хто хоче стати мільйонером?", що значно підвищило його впізнаваність та популярність як у Росії, так і в Україні.

Особисте життя Дмитра Діброва

Телеведучий був у шлюбі тричі. Зараз його дружина — Поліна Діброва, яка молодша за нього на 30 років. На момент знайомства дівчині було 17 років, а ведучому — 47. Зараз у пари троє дітей і Поліна заявляла, що почуває себе старшою за чоловіка, бо вона дуже серйозна, а її обранець — ні.

Майбутнє подружжя познайомилося до того, як Дібров одружився з іншою жінкою, Олександрою Дібровою. Ведучий робив дівчині пропозицію, але тоді вона не погодилася вийти за нього заміж, а Дмитро одружився з другою дружиною.

Що каже про війну Дмитро Дібров

У 2014 році Дмитро Дібров заявив, що Україна знищила пасажирський авіалайнер Boeing 777. Такий допис ведучий написав у соцмережі Twitter (зараз — "Х"). Журналіст писав, що "хохли" вже збивали пасажирський літак 13 років тому. Ба більше, Дібров заявив, що все, на що здатна українська армія — це вбивати неозброєних людей. Про це пише видання "Гордон".

Також у 2014 році у дописах Дібров писав, що "украинские нацики хотят на запад, а украинские коровы – на восток". Ведучий також викладав різні дописи, у яких писав вірші "Поверніть нам СРСР".

На початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, Дмитру Діброву було заборонено виступати на території Росії, оскільки він покинув країну-агресорку на початку великої війни. Зараз ведучий обрав мовчазну позицію щодо нападу РФ на Україну.

Де зараз Дмитро Дібров

Зараз Дмитро Дібров повернувся до РФ і став працювати там. Раніше він був ведучим на пропагандистському каналі ТНТ і вів шоу "Це нормально?" разом із Ольгою Бузовою. Зараз він працює на Першому каналі, де веде шоу "Антропологія".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Богдана Титомира. Він є першим репером у Росії і був зіркою в 90-х.