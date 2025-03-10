Актор підтримував анексію Криму Росією

Борис Клюєв був відомим радянським і російським актором, як і Володимир Зельдін, якого багато хто пам’ятає за ролями в кіно і серіалах. Але його підтримка Путіна і схвалення анексії Криму неабияк вплинули на репутацію. Серіали з його участю "Вороніни" і "Д'Артаньян і три мушкетери" були досить популярними в Україні. Він помер на 77-му році життя.

Актора поховали на Троєкурівському цвинтарі у Москві. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила путініста Бориса Клюєва.

Що відомо про Бориса Клюєва

Борис Клюєв був актором театру і кіно, його кар'єра тривала понад 50 років. Він зіграв десятки ролей у фільмах і серіалах, а також працював у театрі. Його часто запрошували на ролі аристократів, військових, лиходіїв і комічних персонажів.

З 1969 року і до кінця життя Клюєв працював у Малому театрі в Москві. Він виконував як класичні, так і сучасні ролі. Він знявся в понад 100 фільмах і серіалах.

Клюєв грав як драматичні, так і комедійні ролі. У серіалі "Вороніни" його персонаж – буркотливий батько головного героя – став одним із найулюбленіших у глядачів.

Відношення до України та висловлювання про війну

У березні 2014 року, під час анексії Криму Росією, Борис Клюєв підписав лист на підтримку політики президента РФ Володимира Путіна щодо військової інтервенції в Україну. Ця позиція викликала негативну реакцію в Україні, і його було внесено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці країни.

Клюєв відкрито підтримував політику Кремля щодо України. Він схвалював анексію Криму та агресивні дії Росії стосовно України.

Де похований і як виглядає могила

Росіянин був похований на Троєкурівському кладовищі в Москві. На його могилі встановлено пам'ятник із зображенням актора та хрестом. На місці поховання постійно є свіжі квіти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Андрія Миронова. Зірка стрічок "Діамантова рука", "Бережись автомобіля" тощо помер на 47-му році життя.