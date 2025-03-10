Пам’ятник із бронзи у повний зріст з фірмовим жестом: як зараз виглядає могила Геннадія Кернеса у Харкові

Оригінальний монумент довго не могли встановити на могилі ексмера

Колишній мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020-го у віці 61 року, перебуваючи на лікуванні в Німеччині. Сьогодні він спочиває поряд із могилами загиблих воїнів часів Другої світової, а на його могилі встановлено незвичайний монумент.

Скульптура, створена відомим скульптором Олександром Рідним, зобразила Кернеса у його найкращому образі. "Телеграф" розповідає, від чого помер Кернес, де його поховано і як виглядає його могила.

Причина смерті Геннадія Кернеса

Ексмер Харкова помер у німецькій клініці "Шаріте", яка знаходиться у Берліні. Причиною смерті стали ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією. У вересні 2020 року Кернес захворів на COVID-19 і був госпіталізований у Німеччині. Відомо, що під час хвороби у політика розвинулися тяжкі ускладнення, у тому числі двостороння пневмонія та проблеми з нирками.

Кернес помер у ніч на 16 грудня 2020 року, а 23 грудня його тіло було доставлено до його рідного Харкова. Геннадія Кернеса було поховано на Алеї почесних громадян на Другому міському цвинтарі Харкова, поряд з могилами загиблих воїнів часів Другої світової війни.

Як виглядає могила і пам’ятник Геннадію Курнесу

2024 року фотокореспондентом "Телеграфу" Яном Доброносовим було зроблено фото поховання колишнього харківського мера. Бронзову статую Кернеса у повний зріст було створено за ескізом скульптора, доцента кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну та мистецтв Олександра Рідного.

В основі пам’ятника лежить реальна фотографія, обрана самим скульптором разом із родичами ексмера з архівних знімків, з його фірмовим жестом — знаком Victory, що означає перемогу чи мир. Це лише частина меморіалу.

Наприкінці 2022 року на могилі мера встановили тріумфальну арку у формі літери "Г" — першої літери його імені, а також цифру "1", яка символізувала його прагнення бути у всьому першим.

Завершення меморіального комплексу планували до 17 грудня 2022 року до другої річниці смерті Кернеса, але цьому завадила повномасштабна війна: російські обстріли зруйнували ливарну в Руській Лозовій, де мали відлити бронзову фігуру політика. Внаслідок цього довелося шукати інший цех. Додаткові складнощі виникли й з доставкою граніту монумента з Італії.

Могила Кернеса знаходиться на міському цвинтарі №2 на вулиці Пушкінській

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