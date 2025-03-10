Біля надгробка - бронзова статуя жінки, яка плаче: як виглядає могила Михайла Горбачова

Путін на офіційне прощання з Горбачовим не прийшов

Єдиний президент СРСР Михайло Горбачов, який має родиму пляму, помер у 2022 році у віці 92 роки. Він намагався оновити радянську систему, але його політика спричинила економічний занепад. Поховали останнього Генерального секретаря ЦК КПРС на Новодівочому цвинтарі у Москві.

Помер радянський лідер, за повідомленнями, через тривалу хворобу, пов'язану з проблемами нирок. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Михайла Горбачова.

Що відомо про Михайла Горбачова

Майбутній президент СРСР народився 2 березня 1931 року в селі Привільне Ставропольського краю в селянській родині. З юних років працював у сільському господарстві. У 1950 році вступив до Московського державного університету на юридичний факультет, який закінчив у 1955 році.

Після завершення навчання повернувся до Ставропольського краю, де розпочав партійну кар'єру. У 1970 році став першим секретарем Ставропольського крайкому КПРС. У 1978 році був призначений секретарем ЦК КПРС з питань сільського господарства, а в 1980 році увійшов до Політбюро.

У 1985 році, ставши Генеральним секретарем ЦК КПРС, ініціював політику перебудови (реформування економіки) та гласності (відкритості), прагнучи модернізувати радянське суспільство та економіку. Ці реформи призвели до значних змін у внутрішній та зовнішній політиці СРСР.

Попри спроби реформ, СРСР зіткнувся з економічними труднощами та національними рухами, що призвело до його розпаду в 1991 році. Після відставки Горбачов заснував Горбачов-Фонд, займався громадською діяльністю та виступав за демократичні реформи.

Що казав Горбачов про війну в Україні

У 2014 році Горбачов виправдав незаконну анексію Криму російськими військами та висловив підтримку політиці Володимира Путіна. Він заявляв, що чинний керівник Кремля "заслужено користується підтримкою населення" та "найкраще відстоює інтереси Росії".

У 2016 році йому заборонили в’їзд до України терміном на п’ять років. Того ж року він висловив думку, що вважає можливим "добровільне" відновлення Союзної держави у межах і складі колишнього СРСР.

Де похований і як виглядає могила Михайла Горбачова

Перший і єдиний президент Радянського Союзу був похований 3 вересня 2022 року на Новодівочому кладовищі в Москві. Його могила розташована поруч із місцем спочинку його дружини, Раїси Горбачової, яка померла в 1999 році.

На могилі подружжя — бронзова статуя у вигляді дівчини, яка плаче. Цей пам'ятник було встановлено після смерті Раїси Горбачової. Після смерті Михайла Горбачова на могилі додали надгробну плиту з їхніми іменами та датами народження і смерті.

Могила дружини Горбачова до його смерті

Церемонію державного похорону для Горбачова не влаштовували за розпорядженням Путіна. Президент країни-агресорки також не прийшов на офіційне прощання з колишнім лідером Радянського союзу. Він лише відвідав лікарню, де лежав Горбачов, поклав біля труни квіти і пішов.

Фото: Getty Images

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