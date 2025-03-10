Путін зібрався жити вічно? Його донька урвала гігантський грант на "лабораторію світового рівня"

У Росії донька Путіна отримала грант, обійшовши провідних вчених.

Марія Воронцова, старша донька Володимира Путіна, виграла грант Російського наукового фонду (РНФ) на 30 млн рублів для фінансування "лабораторії світового рівня". Однак її наукові досягнення викликають питання.

Як пише T-invariant, проєкт, який отримає фінансування, має назву "Регуляція процесів оновлення клітин в організмі". За заявою РНФ, дослідження спрямоване на вивчення механізмів довголіття та функціональної активності органів. Очікується, що команда Воронцової залучить додаткове фінансування.

За словами експертів, учасники грантової програми мають надати документ про співфінансування та довести значущість проєкту. Проте, як зазначає один із грантоотримувачів на умовах анонімності, в таких конкурсах часто "натягують сову на глобус" – тобто формально обґрунтовують фінансування сумнівних досліджень.

Окрім наукової діяльності, Марія Воронцова – найбільший інвестор у медичному бізнесі РФ та куратор державної програми генетичних досліджень. В останні роки доньки Путіна відіграють ключову роль у формуванні державної політики у сферах медицини, генетики, штучного інтелекту та високих технологій.

Сумнівні наукові досягнення

T-invariant проаналізував профілі 26 переможців грантового конкурсу РНФ 2025 року. Більшість із них мають індекс Гірша (показник наукової продуктивності) від 30 до 60.

Індекс Гірша Марії Воронцової за міжнародними базами (Scopus, Web of Science, Google Scholar) знайти не вдалося. Російська база elibrary.ru показує, що її індекс Гірша – 5, що надзвичайно низько для науковця такого рівня.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Путін готовий обговорювати питання тимчасового перемир’я в Україні за умови прогресу у досягненні остаточного мирного врегулювання. Також президент РФ висунув низку принципових умов, які обов’язково мають бути дотримані.