Захопилася пластичними операціями? Помолоділа коханка Путіна Кабаєва постала в новій зовнішності

Російська гімнастка Кабаєва з’явилася на публіці у новій зовнішності

Аліна Кабаєва – відома російська гімнастка, олімпійська чемпіонка, яка вже закінчила спортивну кар’єру. А ще її давно називають коханкою Путіна, наводячи їхні спільні фото з публічних заходів та ймовірну наявність спільних дітей. Наразі колишній спортсменці 41 рік і вона, схоже, намагається зберегти молодість усіма доступними способами.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає Аліна Кабаєва, яка раптово помолоділа, і чим вона тепер займається.

Аліна Кабаєва — що про неї відомо

Російська гімнастка Аліна Кабаєва уславилася у ЗМІ коханкою президента Росії Путіна. Перша публікація про можливе весілля гімнастки та президента з’явилася 2008 року в газеті "Московський кореспондент". Тоді цю статтю передрукувала також низка західних ЗМІ.

І Кабаєва, і потім навіть Путін заперечували свій любовний зв’язок. Більше того, спортсменка погрожувала судом і вимагала видання спростувати публікацію про весілля. А Путін, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що в РФ всі дівчата красиві і вони всі йому подобаються. Проте особисте життя він не збирається обговорювати у пресі.

Проте ця публікація про роман Кабаєвої та Путіна надовго оселилася у світській хроніці та обростала все новими чутками. Подейкували навіть, що гімнастка народила дітей президенту РФ, а він повністю забезпечив їй безбідне життя.

Зазначимо, що після завершення спортивної кар’єри ймовірна коханка Путіна здобула дві вищі освіти і почала працювати в органах державної влади і навіть була депутатом Держдуми. Нині вона відійшла від політичних та державних справ і зосередилася на підтримці спортивної молоді. Вона займається проведенням дитячих змагань та благодійних фестивалів.

Нещодавно Аліна Кабаєва знову опинилася в центрі уваги через нову появу на публіці. У російських ЗМІ зазначили, що спортсменка відвідала Гран-Прі Кубка Чемпіонок її імені з художньої гімнастики у Москві. І постала в новому образі, помітно помолодшавши.

Для заходу Кабаєва одягла сірий діловий костюм у стилі "тихої розкоші" з білою блузкою та поясом, а на шиї зав’язала чорну хустку. При цьому можна помітити, що обличчя гімнастки виглядає молодшим і свіжішим, мабуть після косметичних процедур або пластичних операцій. Також стало помітно, що Кабаєва змінила зачіску — вона відмовилася від прямого проділу, зачесавши чубок набік.

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