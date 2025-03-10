Його називали "сірим кардиналом Кремля": куди зник Владислав Сурков і що про нього відомо

Колишній радник Путіна з "українських питань" зник з радарів?

Його називали "сірим кардиналом Кремля", головним політтехнологом Росії та архітектором "руського міра". Владислав Сурков довгий час був помічником та радником російського диктатора, але у 2020 році несподівано залишив свою посаду.

Зараз путінський політик не з’являється на публіці та вкрай рідко дає інтерв’ю ЗМІ. "Телеграф" розповідає, що відомо про Суркова і де він зараз.

Владислав Сурков — що про нього відомо

Народився 21 вересня 1964 року. За різними джерелами, його місцем народження вказують або Липецьку область (село Солнцево), або Чечено-Інгушську АРСР (село Шалі, при народженні – Асламбек Дудаєв). За даними низки ЗМІ, після закінчення школи в 1982 році Сурков вступив до Московського інституту сталі та сплавів, проте повністю навчання він не закінчив. З 1983 до 1985 року проходив службу в армії в артилерійському підрозділі Південної групи військ, дислокованому в Угорщині.

Владислав Сурков у молодості

Наприкінці 1980-х Сурков почав займатися рукопашним боєм, у той час він познайомився з 24-річним Михайлом Ходорковським. Той найняв Владислава як охоронця, а пізніше призначив його керівником рекламного відділу Центру міжгалузевих науково-технічних програм. Вже наприкінці 1990-х Сурков був директором зв’язків із громадськістю ВАТ "Громадське російське телебачення".

Далі у політику

Сурков займав ключові позиції у російському уряді. З 1999 до 2011 року він був першим заступником керівника адміністрації президента РФ. Він був відповідальний за розробку та виконання масштабних політичних ініціатив на користь Кремля. Його вже тоді називали "креативним піар-стратегом, який має здатність передбачати багато подій".

Був головним ідеологом пропутінської партії "Єдина Росія". Саме Сурков розробив пропагандистську концепцію, якою ця структура користується вже понад 20 років. Як досвідчений піарник та політик, він рекомендував партії створювати у регіонах групи для ідеологічної боротьби з опонентами. Він же стояв за організацією масових проплачених заходів на підтримку "Єдиної Росії" та формуванням образу народної любові до Путіна. Його методи маніпуляції громадською думкою опозиція назвала "сурківською пропагандою".

Сурков відомий як близький соратник Кадирова. Наполовину чеченець за походженням, він провів дитинство у Чечні та регулярно відвідував Грозний, щоб зміцнити зв’язок між Кремлем та Кавказом.

Сурков та Рамзан Кадиров

Автор "руського міра" та українофобія у РФ

З грудня 2011 року по травень 2013 року він обіймав посаду заступника голови уряду РФ. Після цього Сурков стає особистим радником Путіна з питань відносин з Абхазією, Південною Осетією та Україною. З 2012 року Сурков очолив Урядову комісію з розвитку телерадіомовлення, і саме тоді посилилася російська пропаганда. З екранів телебачення в особі Соловйова, Кисельова, Скабєєвої регулярно звучали теми України, нацизму, США та радіоактивного попелу.

На початку 2014 року під час Євромайдану Сурков вів таємні переговори із Януковичем. Одночасно у російській пропаганді зміцнюється ідея про неіснування України як держави. Проросійські акції на сході країни та заклики Путіна ввести війська подаються як "порятунок".

У 2016 році в мережу "витекло" листування Суркова з представниками самопроголошених "республік". Відомо, що він особисто консультував Захарченка, Плотницького та Пушиліна.

Бородай, Захарченко та Сурков

"України немає. Є українство. Тобто, специфічний розлад умів. Дивним чином доведений до крайніх ступенів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає, або поки ще ні?… Хохли хлопці вперті, вони зроблять. Однак, яка саме це буде Україна, в яких межах вона буде існувати і навіть, можливо, скільки буде Україна — питання відкриті. І в рішенні цих питань Росії так чи інакше доведеться брати участь", — заявив в інтерв'ю у 2020 році Сурков. 18 лютого того ж року Путін звільняє Суркова з посади свого помічника.

Де зараз Владислав Сурков

15 лютого 2022 року Сурков знову з’явився в медіа, опублікувавши колонку в російському виданні "Актуальные комментарии", в якій серйозно обговорював кордони Російської імперії до 1918 року і стверджував, що Україна та країни Балтії мають бути частиною Росії. Через два місяці після публікації матеріалу Суркова було поміщено під домашній арешт у рамках розслідування розкрадань на Донбасі з 2014 року. У Кремлі цю інформацію спростували.

У березні 2024 стало відомо, що Путін повернув Суркова на колишню посаду радника. У цей час прізвище Суркова з’явилося у доповіді ГРУ Міноборони, де він згадується у контексті здійснення Росією плану "Майдан-3" для дестабілізації внутрішньої політики України. Водночас росЗМІ пишу, що колись один із найвпливовіших політиків РФ тепер на пенсії, веде відокремлений спосіб життя в Москві і відчуває на собі всю "красу" західних санкцій.

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