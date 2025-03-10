В России дочь Путина получила грант, обойдя ведущих ученых.

Мария Воронцова, старшая дочь Владимира Путина, выиграла грант Российского научного фонда (РНФ) на 30 млн рублей для финансирования "лаборатории мирового уровня". Однако ее научные достижения вызывают вопросы.

Как пишет T-invariant, проект, который получит финансирование, называется "Регуляция процессов обновления клеток в организме". По заявлению РНФ, исследование направлено на изучение механизмов долголетия и функциональной активности органов. Ожидается, что команда Воронцовой привлечет дополнительное финансирование.

По словам экспертов, участники грантовой программы должны предоставить документ о софинансировании и доказать значимость проекта. Однако, как отмечает один из грантополучателей на условиях анонимности, в таких конкурсах часто "натягивают сову на глобус" – то есть формально обосновывают финансирование сомнительных исследований.

Кроме научной деятельности, Мария Воронцова – крупнейший инвестор в медицинском бизнесе РФ и куратор государственной программы генетических исследований. В последние годы дочь Путина играет ключевую роль в формировании государственной политики в области медицины, генетики, искусственного интеллекта и высоких технологий.

Сомнительные научные достижения

T-invariant проанализировал профили 26 победителей грантового конкурса РНФ в 2025 году. Большинство из них имеют индекс Хирша (показатель научной производительности) от 30 до 60.

Индекс Хирша Марии Воронцовой по международным базам (Scopus, Web of Science, Google Scholar) найти не удалось. Российская база elibrary.ru показывает, что ее индекс Хирша – 5, что чрезвычайно низко для ученого такого уровня.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Путин готов обсуждать вопрос временного перемирия в Украине при прогрессе в достижении окончательного мирного урегулирования. Также президент РФ выдвинул ряд принципиальных условий, которые обязательно должны соблюдаться.