Відразу у двох районах Києва спалахнула пожежа: що горить і яка якість повітря (карта)

Дим помітно з різних куточків

Пожежа в Києві 9 березня сталася на лівому березі Дніпра, а також в Оболонському районі. За попередніми даними, загорілася суха трава біля озера Міністерка, а також на Осокорках.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Пабліки показали, як виглядає пожежа.

"Просто зараз горить суха трава біля озера Міністерка. Вогонь роздувається і поширюється дуже швидко", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляють, що палає поблизу Осокорків. Місцеві жителі показали, як з вікна квартир у багатоповерхівці видніється дим.

У телеграм-каналах Києва показали і дим, який на Позняках. Пожежу видно з багатьох куточків. Вікна поки не відкривати, радять у мережі.

При цьому якість повітря у столиці не перевищує норми. За даними Saveecobot, в деяких районах спостерігається "добрий рівень".

Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, в місті Київ станом на 16:00, 9 березня 2025 року дорівнює 62 – це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Нагадаємо, на території Києва продовжують фіксувати погіршення якості повітря. Людям рекомендують закрити вікна та обмежити перебування на вулиці.

Раніше "Телеграф" писав, що у Броварах Київської області у п’ятницю, 7 березня, значно погіршилася якість повітря. В декількох районах показники становили понад 150 одиниць забруднення, що є небезпечним для здоров’я людини.