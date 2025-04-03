Завжди є живі квіти і поки немає пам'ятника: як виглядає зараз могила Анастасії Заворотнюк

Акторка померла від раку мозку 29 травня 2024 року

Російська акторка Анастасія Заворотнюк, яка свого часу полюбилася українцям завдяки ролі няні Віки у "Моїй прекрасній няні", померла у травні минулого року. Вона пішла з життя після тривалої боротьби з раком. Майже через рік після смерті актриси, її могила встелена квітами.

Сьогодні, 3 квітня, Анастасії Заворотнюк могло б виповнитися 54 роки. З цієї нагоди "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає її могила.

Останні п’ять років свого життя акторка страждала на гліобластому — агресивну форму раку мозку. Її поховали на Троєкурівському кладовищі — цвинтарі, де спочиває багато відомих в РФ особистостей.

Як виглядає могила Заворотнюк

Нещодавно, 29 березня, чоловіка Заворотнюк Петра Чернишова помітили на її могилі разом із їхньою спільною донькою Мілою. Він став на коліно перед місцем спочинку своєї дружини.

На місці поховання завжди багато живих квітів — півонії, хризантеми тощо. У центрі — великий хрест із розп’яттям, на ньому — портрет акторки у рамці. Також поруч є інші фото зірки РФ. Пам'ятника на могилі поки немає. Його зазвичай ставлять через рік після смерті.

Нагадаємо, що Анастасія Заворотнюк була у шлюбі з Петром Чернишовим — російським фігуристом упродовж 16 років. За цей час у них народилася донька Міла. Від попереднього шлюбу у неї було ще двоє дітей. Акторки не стало 29 травня 2024 року. Упродовж 5 років вона боролася з раком мозку. За цей час вона не з'являлася на публіці — за нею доглядали її близькі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Світлани Світличної. Вона була зіркою фільмів "Діамантова рука", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Кухарка". Жінка померла через серцеву недостатність на фоні онкологічного захворювання мозку.