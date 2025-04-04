Підірвали авто дружини? Хто такий Юрій Федько, який міг постраждати через вибух у Дніпрі (фото)

Він був призначений головою Лівобережної адміністрації Дніпра у 2021 році

Вибух у Дніпрі пролунав вранці 4 квітня — вибухнуло авто посадовця. За даними поліції, унаслідок інциденту він та його дружина постраждали.

Офіційної інформації про особу постраждалого наразі немає. Але за даними "РБК-Україна", йдеться про голову Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрія Федька. "Телеграф" розповідає, що відомо про нього та інцидент.

Як "Телеграф" дізнався у механіків, авто на фото з місця вибуху є Hyundai Santa Fе. Хоча через пошкодження машини ідентифікувати її важко, є низка схожостей (дах, бак для заправки, навіть диски).

Hyundai Santa Fе

Авто, що постраждало від вибуху:

Саме авто Hyundai Santa Fе 2011 року випуску вказане у декларації Федька. Машину зареєстровано на його дружину Анжеліку Федько.

Що відомо про Юрія Федька

Федько був призначений головою Лівобережної адміністрації Дніпра у 2021 році. Значною частиною території, за яку він відповідає, є житловий масив Придніпровський, де розташовано ТЕС. Росіяни неодноразово атакували об’єкти інфраструктури у цьому масиві.

Юрій Федько. Фото з його Facebook-сторінки

У соціально-економічному плані район також має проблеми, пише "Відомо". Періодично там виникають скандали через відсутність води, вивезення сміття, або й більш гучні — щодо приватизації стадіону "Авангард".

Юрій Федько. Фото з його Facebook-сторінки

Юрій Федько 1971 року народження, 25 років він працював у Придніпровському енергобудівному технікумі. Там він пройшов шлях від викладача до директора. Після цього став депутатом Самарської райради та очолив її. Після утворення у Дніпрі адміністрацій замість райрад очолив Лівобережну. Політичну кар’єру Федько розпочав у партії "УКРОП", був близький до чинного мера Дніпра Бориса Філатова.

Юрій Федько. Фото з його Facebook-сторінки

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що знайшли ймовірного вбивцю депутата з Кам'янського Плахотника. Чиновника вбили пострілом у голову.